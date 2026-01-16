Bastián terminó internado tras el choque en Pinamar. Foto: Redes sociales

Los abogados del conductor de la camioneta que chocó a Bastian en Pinamar, Florencia Durán y Sebastián Riglos, afirmaron que Manuel Molinari se encuentra “angustiado” y “a disposición” de la familia del menor.

Durán y Riglos remarcaron en diálogo con Radio Rivadavia AM 63 que “después del hecho lamentable, Manuel se encuentra bastante angustiado y estuvo todo el tiempo con la familia y a disposición”.

“Acabamos de venir de la pericia mecánica fijada a las 11 horas. Estamos a dos cuadras de donde se iba a realizar, pero se acaba de suspender. Es un problema estructural qué pasa con la Justicia, llegamos al peritaje y no había peritos. Si no hay un perito oficial que garantice transparencia e imparcialidad, era imposible. Por la UTV, había tres personas. Nosotros sin perito pedimos una nueva fecha” relataron en relación a lo que iba a ser la pericia mecánica de este viernes.

Accidente en Pinamar entre una UTV y una 4x4. Foto: NA

Además, los abogados de Molinari desestimaron los rumores que afirman que el conductor participaba de picadas en la “Olla”: “No fue ni a la Olla ni a participar de ninguna picada, fue a una playa y se retiraba en camioneta, y en una de las runas pierde de vista al UTV y se produce el impacto de frente. Mi defendido dice que iba a paso de hombre y que no recuerda que el otro vehículo fuera fuerte. Se dio el impacto y salieron todos lastimados. El choque es frontal”.

“El predio es de una familia tradicional de la ciudad que se encuentra en un estado intermedio entre público y privado. El ingreso y egreso a ese lugar que se denomina la ´Frontera´, está custodiado por la policía bonaerense. El UTV es un vehículo deportivo pero altamente seguro. Había un vehículo de 4 plazas con 5 personas, ahí faltando un cinturón. Molinari estaba en condiciones de retirarse a Junín pero se quedó en Pinamar para monitorear la situación” agregaron detalladamente Durán y Riglos.

Bastián, el niño internado tras el choque en Pinamar. Foto: redes sociales.

Volvieron a operar a Bastián Jerez

Mediante un nuevo parte médico, las autoridades del Hospital Interzonal Especializado Materno Infantil de Mar del Plata informaron que Bastián Jerez, el niño que está internado en grave estado luego de que la UTV en la que iba chocara de frente con una camioneta en “La Frontera” de Pinamar, fue operado por tercera vez.

La información indica que el pequeño de 8 años fue operado con éxito en Mar del Plata luego de la sorpresiva información dada a conocer en el primer parte del viernes, acerca de que el nene tiene “múltiples fracturas de cráneo”.

La operación consistió enretirar el packing hepático y efectuar el cierre abdominal: “Se pudo realizar luego de que el paciente sea evaluado completamente a través de estudios de alta complejidad realizados en el Hospital desde su ingreso hasta la mañana de hoy”.