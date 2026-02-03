Escape de gas en Villa Devoto: qué dice el primer informe acerca del fallecimiento de los hermanitos y la niñera
Una mujer y dos chicos de 2 y 4 años murieron producto de intoxicación por monóxido de carbono. Metrogas investigó en primera instancia lo ocurrido en el hogar.
La empresa Metrogas realizó las primeras evaluaciones en casa de Villa Devoto donde fallecieron dos hermanitos, de 2 y 4 años, y su niñera por intoxicación por monóxido de carbono. El resultado arrojó que había graves afectaciones en la ventilación del calefón.
Conforme a la información aportada de manera preliminar, “estaba obstruida la ventilación del calefón por escombros”, lo que generó la concentración de gases de combustión en el interior del departamento.
Tras las tareas de los peritos de la Policía Científica y de Bomberos, se comunicó que “la salida a cuatro vientos de la terraza del departamento se encuentra en perfecto funcionamiento y sin obstrucciones”.
“Personal de Metrogas que trabajó en el lugar procedió al corte total de suministro de gas de la totalidad del edificio hasta revisar la totalidad de salida de calefones de todos los departamentos a fin de evitar hechos similares”, añadieron.
Qué ocurrió en Villa Devoto
El hecho ocurrió este lunes cuando personal de la Comisaría Vecinal 11B de la Policía de la Ciudad tomó conocimiento de la situación, alrededor de las 18:00, tras un llamado al 911 de parte de la madre de los niños, de 2 y 4 años, que informó que las tres víctimas estaban inconscientes dentro de un domicilio ubicado en la calle Mercedes al 4400.
La mujer falleció en el lugar, mientras que los dos menores fueron derivados al Hospital Zubizarreta, donde al tiempo confirmaron que murieron.
En el caso interviene la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°13, a cargo de Marcelo Roma, y se iniciaron actuaciones por “averiguación de causales de muerte”.