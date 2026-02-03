Murieron una niñera y dos chicos de 2 y 4 años por escape de gas en Villa Devoto. Foto: captura video.

La empresa Metrogas realizó las primeras evaluaciones en casa de Villa Devoto donde fallecieron dos hermanitos, de 2 y 4 años, y su niñera por intoxicación por monóxido de carbono. El resultado arrojó que había graves afectaciones en la ventilación del calefón.

Conforme a la información aportada de manera preliminar, “estaba obstruida la ventilación del calefón por escombros”, lo que generó la concentración de gases de combustión en el interior del departamento.

Las tres víctimas estaban inconscientes dentro de una casa ubicada en la calle Mercedes al 4400. Foto: captura Google Maps.

Tras las tareas de los peritos de la Policía Científica y de Bomberos, se comunicó que “la salida a cuatro vientos de la terraza del departamento se encuentra en perfecto funcionamiento y sin obstrucciones”.

“Personal de Metrogas que trabajó en el lugar procedió al corte total de suministro de gas de la totalidad del edificio hasta revisar la totalidad de salida de calefones de todos los departamentos a fin de evitar hechos similares”, añadieron.

Qué ocurrió en Villa Devoto

El hecho ocurrió este lunes cuando personal de la Comisaría Vecinal 11B de la Policía de la Ciudad tomó conocimiento de la situación, alrededor de las 18:00, tras un llamado al 911 de parte de la madre de los niños, de 2 y 4 años, que informó que las tres víctimas estaban inconscientes dentro de un domicilio ubicado en la calle Mercedes al 4400.

Hospital Zubizarreta.

La mujer falleció en el lugar, mientras que los dos menores fueron derivados al Hospital Zubizarreta, donde al tiempo confirmaron que murieron.

En el caso interviene la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°13, a cargo de Marcelo Roma, y se iniciaron actuaciones por “averiguación de causales de muerte”.