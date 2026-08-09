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Comienza el juicio contra Pity Álvarez: será juzgado por el homicidio de Cristian Díaz en Villa Lugano

El exlíder de Viejas Locas e Intoxicados está acusado por el crimen ocurrido el 12 de julio de 2018 en el complejo habitacional Samoré. Luego de años de postergaciones por su estado de salud mental, el proceso entrará finalmente en su etapa decisiva.

Camila Tomaselli
Por Camila Tomaselli
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El "Pity" Álvarez será juzgado por el homicidio de Cristian Díaz en Villa Lugano.
El "Pity" Álvarez será juzgado por el homicidio de Cristian Díaz en Villa Lugano. Foto: NA
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El juicio oral y público contra Cristian “Pity” Álvarez por el homicidio de Cristian Díaz comenzará este lunes en los tribunales porteños, luego de que el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°29 rechazara un nuevo planteo de la defensa y ratificara el inicio del debate.

El exlíder de Viejas Locas e Intoxicados llegará a esta instancia judicial acusado por el crimen ocurrido durante la madrugada del 12 de julio de 2018 en el complejo habitacional Samoré, ubicado en el barrio porteño de Villa Lugano. Tras años de postergaciones y distintas evaluaciones sobre su estado de salud mental, el proceso entrará finalmente en su etapa decisiva.

Juicio a Pity Álvarez: la Justicia rechazó el pedido de suspensión

La defensa del músico había solicitado la suspensión de las 11 audiencias previstas para agosto y septiembre al sostener que existían recursos aún pendientes de resolución que impedían avanzar con el debate, en función de lo establecido por el artículo 353 del Código Procesal Penal de la Nación.

Sin embargo, el planteo fue rechazado por el tribunal, que respaldó la postura impulsada por la fiscalía. El fiscal general N° 27, Sandro Abraldes, se opuso formalmente al pedido y sostuvo que el juicio constituye el ámbito adecuado para garantizar los derechos del imputado y resolver las controversias pendientes.

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Pity Álvarez - NA -
Pity Álvarez - NA -

En este sentido, indicó que “la realización del debate es el ámbito institucional natural para el resguardo de todas las garantías del imputado” y remarcó que allí las partes podrán presentar pruebas y ejercer plenamente sus facultades procesales.

Además, el representante del Ministerio Público cuestionó los argumentos de la defensa respecto de la situación personal de Álvarez. “La participación en un debate oral no puede ser considerada una actividad riesgosa en sí misma”, afirmó, al hacer referencia a las recientes apariciones públicas del cantante en recitales y entrevistas.

Qué resolvió el Tribunal Oral N° 29 sobre la salud mental del cantante

Por su parte, el juez Gustavo Goerner encabezó el voto mayoritario del Tribunal Oral N° 29, acompañado por los magistrados Juan Ramos Padilla y Hugo Navarro. En la resolución, los jueces destacaron que la capacidad del acusado para afrontar el juicio ya fue evaluada por el Cuerpo Médico Forense.

Vale reiterar que la capacidad de Álvarez Congiú para estar en juicio ha sido constatada por el Cuerpo Médico Forense”, sostuvo el fallo al referirse a los informes periciales que concluyeron que el músico cuenta con las aptitudes cognitivas necesarias para comprender y participar de las distintas instancias del proceso penal.

Pity Álvarez
El tribunal advirtió que la continuidad de tratamientos terapéuticos no puede convertirse en un obstáculo. Foto: NA

Asimismo, el tribunal advirtió que la continuidad de tratamientos terapéuticos no puede convertirse en un obstáculo para el avance del expediente. Según se señaló en la resolución, aceptar ese criterio podría derivar en una postergación indefinida del juicio, afectando además el derecho de las víctimas a obtener una respuesta judicial en un plazo razonable.

Cómo fue el crimen de Cristian Díaz en Villa Lugano

De acuerdo con la reconstrucción incorporada al expediente, el hecho ocurrió durante una discusión entre Álvarez y Cristian Díaz en el barrio Samoré. La investigación sostiene que, en medio del enfrentamiento, el músico extrajo una pistola calibre 6.35 de su campera y disparó contra la víctima en la cabeza.

Los investigadores afirman que, una vez que Díaz cayó al suelo, Álvarez efectuó otros tres disparos en la misma zona antes de escapar del lugar. Como consecuencia de las heridas sufridas, la víctima falleció por lesiones cefálicas y una hemorragia interna.

Pity álvarez - Arma - Asesinato
La pistola calibre 6.35 que utilizó el "Pity" Álvarez para asesinar a Cristian Díaz en Villa Lugano. Foto: NA

La causa había sido elevada a juicio en noviembre de 2018, pero el proceso sufrió sucesivas interrupciones. Primero en 2021 y luego en marzo de 2023, el avance del expediente quedó suspendido a raíz de distintos dictámenes elaborados por el Cuerpo Médico Forense sobre la salud mental del imputado.

Los otros delitos por los que también será juzgado Pity Álvarez

Además del homicidio de Cristian Díaz, el cantante también será juzgado en este proceso por otros hechos ocurridos en noviembre de 2016. Según consta en la acusación, deberá responder por los delitos de privación ilegítima de la libertad, lesiones y amenazas en perjuicio de su entonces representante y una amiga.

Con el inicio del debate oral, la Justicia buscará esclarecer uno de los casos policiales más resonantes de los últimos años, que involucra a una de las figuras más conocidas del rock argentino y que, tras numerosas demoras, llegará finalmente a la etapa de juicio.

Pity ÁlvarezCrimenJuicio
Camila Tomaselli
Camila Tomaselli

Redactora

Es Productora de Radio y Televisión por el Instituto Sudamericano para la Enseñanza de la Comunicación (ISEC). Se especializa en contenidos sobre policiales, turismo, cultura y música. Leer bio

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