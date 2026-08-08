Tragedia en Mendoza: una persona murió y cinco resultaron heridas al caer dos vehículos de un puente

Choque y muerte en Mendoza

Un hombre murió y cinco pasajeros resultaron heridos, entre ellos dos menores, tras un choque múltiple ocurrido este sábado 8 de agosto por la mañana en el Acceso Este. El siniestro se dio a la altura del puente que cruza la calle Alberdi en las inmediaciones de la Terminal de Ómnibus de Mendoza.

Los dos automóviles impactaron sobre el viaducto y cayeron desde varios metros de altura; el conductor de uno de los vehículos falleció en el lugar y otros tres ocupantes fueron trasladados a centros asistenciales. El hecho ocurrió cerca del mediodía y, según testigos, los dos rodados colisionaron sobre el puente y, por la fuerza del impacto, ambos se precipitaron al vacío.

Choque y muerte en Mendoza

Equipos policiales, bomberos y servicios de emergencia acudieron de inmediato para asistir a las víctimas, asegurar la escena y coordinar el traslado de los heridos. Los dos menores que viajaban en uno de los autos fueron derivados de urgencia al Hospital Notti.

Cómo fue el rescate de los dos automóviles que cayeron de un puente en Mendoza

Las primeras actuaciones estuvieron a cargo de la Policía de Tránsito y de la fiscalía de turno, que ordenaron el corte preventivo del acceso y la realización de peritajes en el lugar. Los peritos trabajan en la reconstrucción dinámica del choque: toman declaraciones de testigos, analizan marcas de frenado, relevan cámaras de seguridad y solicitan las planillas de mantenimiento de los vehículos involucrados. También se dispusieron exámenes toxicológicos y alcoholemia para los conductores, como parte del protocolo habitual en siniestros con víctimas fatales.

Fuentes oficiales señalaron a Noticias Argentinas (NA) que la caída desde el puente complicó la tarea de rescate y que la estructura del viaducto y las barreras de contención serán inspeccionadas para determinar si existieron fallas en la infraestructura que contribuyeron a la gravedad del accidente. En paralelo, la Municipalidad y la concesionaria de la vía coordinaron desvíos y la limpieza del sector para restablecer la circulación lo antes posible.

Choque y muerte en Mendoza Foto: x @TendenciasMza

El episodio reavivó la preocupación por la seguridad vial en accesos urbanos y puentes de la región, donde la combinación de alta velocidad, condiciones climáticas cambiantes y, en ocasiones, deficiencias en la señalización y en las barreras de contención, han sido factores recurrentes en siniestros graves.

En los últimos años, autoridades locales impulsaron campañas de control de velocidad y operativos de fiscalización, además de proyectos de mejora en la iluminación y la señalética de pasos elevados; sin embargo, especialistas advierten que la prevención requiere también mantenimiento constante y programas de educación vial sostenidos.

Un muerto y varios heridos al caer dos vehículos de un puente en Mendoza. Fuente: X

Desde el punto de vista sanitario, los hospitales de la zona activaron protocolos de emergencia para la recepción de múltiples víctimas y la coordinación con servicios de ambulancia. Las autoridades sanitarias informaron que los heridos fueron estabilizados y que su estado será comunicado por los centros asistenciales una vez concluyan las evaluaciones médicas.

La fiscalía continuará con la investigación para establecer responsabilidades y determinar las causas precisas del choque.