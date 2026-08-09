Caso Pomar: el trágico accidente que dio lugar a las teorías más insólitas de la historia policial argentina

Caso Pomar: accidente de la familia en Pergamino Foto: Archivo

En 24 días de búsqueda se llegó a decir que la familia Pomar había sido asesinada y hasta abducida por extraterrestres. Así una tragedia vial se convirtió en uno de los casos más insólitos y polémicos de la historia policial argentina. Durante semanas, la investigación estuvo plagada de errores y terminó con un final infausto: Fernando Pomar (40), Gabriela Viagrán (36) y sus hijas, Candelaria (6) y Pilar (3) habían perdido la vida en una accidente de tránsito en plena Ruta Provincial 31, muy cerca de la localidad de Salto, el mismo día que salieron de su casa. Pero, ¿qué pasó para que un siniestro de estas características deviniera en las más irrisorias teorías?

El sábado 14 de noviembre de 2009 los cuatro miembros de la familia emprendieron un viaje hacia la ciudad de Pergamino, donde vivía la madre de Gabriela, María Cristina Robert. Los Pomar eran de la localidad de José Mármol, ubicada en el partido de Almirante Brown en el sur de la provincia de Buenos Aires, a unos 250 kilómetros del lugar, es decir, que debían llegar a destino en unas tres horas aproximadamente.

Los últimos movimientos de la familia Pomar

Los Pomar se fueron de su hogar cerca de las 18.30h de aquel sábado y, primero, dejaron a Franco, el hijo mayor de Gabriela, 13 años en ese momento, en la casa de un amigo del joven. El adolescente no podía ir a lo de su abuela porque el lunes siguiente tenía un examen y prefirió ponerse a estudiar con ese compañero del colegio.

Una vez que el joven ingresó al domicilio de su amigo, los Pomar continuaron con el recorrido hacia Pergamino en su Fiat Duna Weekend de color rojo. De hecho, a las 19h, Gabriela le envió un mensaje a su madre que decía que “estaban en camino hacia su casa”. 49 minutos más tarde, una cámara de seguridad los ubica en El Rodeo en Autopista del Oeste y, a las 20:07h, su automóvil es captado en otro peaje, pero esta vez de Villa Espil, en Ruta Nacional 7.

Fernando Pomar (40), Gabriela Viagrán (36) y sus hijas, Candelaria (6) y Pilar (3) Foto: Archivo

Solo tres minutos más tarde, Gabriela se comunica con una amiga para decirle que todavía se encontraban en viaje hacia Pergamino, pero que aún estaban en Claypole. Y finalmente, cerca de las 20:30h, le envía un mensaje a su madre para decirle que llegarían recién a las 22h.

Búsqueda de los Pomar: teorías irrisorias, incertidumbre y una investigación plagada de errores

Los Pomar nunca llegaron a la casa de María Cristina Robert en Pergamino. Preocupada porque su hija no contestaba las llamadas y su cuñado tampoco, decidió hacer la denuncia por desaparición en la policía del municipio bonaerense. Así empezó una intensa búsqueda para tratar de determinar qué había ocurrido con la familia en pleno recorrido. La causa cayó en manos de la Fiscalía N°4 de Pergamino, a cargo de la fiscal Karina Pollice, y fue caratulada como “averiguación de paradero”.

Pero lejos de concentrarse realmente en saber dónde estaban los Pomar, los investigadores comenzaron a hilvanar diversas teorías e hipótesis muy alejadas de la realidad: dijeron que había disputas familiares por dinero, que la pareja había abandonado el país, que Fernando tenía un arma de fuego y que había sido el presunto ejecutor del homicidio de su familia y hasta que los cuatro podían haber sido abducidos por un OVNI.

Los Pomar viajaban en un auto Fiat Duna Weekend. Foto: Archivo

De los Pomar se dijeron infinidad de falsedades. Sin embargo, la única verdad era que habían sido víctimas de un brutal accidente vial en la Ruta 31. Sobre el siniestro, se presentaron indicios de que podían haberse accidente esclareciera, pero los investigadores hicieron caso omiso a aquellas evidencias.

La pista del caso Pomar que las autoridades eligieron ignorar

Solo dos días después de la desaparición de los Pomar, un albañil que pasaba asiduamente por la Ruta 31 advirtió sobre la presencia de un automóvil volcado de color rojo en la banquina, pero pensó que alguien lo había abandonado como solía ocurrir en ese sitio.

Sin embargo, diez días después, volvió a pasar por ese mismo lugar y notó que el vehículo continuaba allí. La búsqueda de los Pomar tenía lugar en esa zona y creyó que podía estar relacionado. Entonces, inmediatamente llamó al 911 para explicar la situación. No obstante, las autoridades policiales ignoraron la declaración del hombre y continuaron con las hipótesis disparatas, mientras la familia de los Pomar se sumía en una verdadera consternación por la no aparición de sus seres queridos.

Una cámara de seguridad registró a Pomar en un peaje en dos ocasiones. Foto: Archivo

El hallazgo

Finalmente, 24 días después del inicio de la búsqueda de los Pomar, el 8 de diciembre de 2009, la Policía se dirigió a ese mismo lugar sobre Ruta Provincial 31, muy cerca de la localidad de Salto, y encontró los cuerpos de la familia Pomar.

La investigación indicó que habían sido víctimas de un siniestro vial: el conductor del Fiat Duna Weekend, Fernando, mordió la banquina, impactó contra una alcantarilla y el vehículo volcó. Si bien, el auto quedó en parte oculto por los pastizales y la vegetación propia del terreno, era visible para los conductores, de hecho, el albañil había podido advertirlo semanas atrás.

Además, con los peritajes y la autopsia de los cuerpos se pudo concluir que no hubo ningún tipo de crimen. Toda la familia murió producto del accidente en el acto. Solo Gabriela sobrevivió algunos minutos después del impacto.

El conductor del Fiat Duna Weekend mordió la banquina, impactó contra una alcantarilla y el vehículo volcó. Foto: Archivo

Investigación y posterior condena a policías bonaerenses

Tras el hallazgo de la familia, salieron a luz ciertas irregularidades que tuvieron lugar durante la búsqueda, algo que derivó en diversos procesos judiciales. Recién en el año 2017, la Justicia resolvió condenar a los policías bonaerenses, Daniel Fabián Arruvito y Luis Quiroga, a 12 y 14 meses de prisión en suspenso por “falsificar actas de rastrillaje” mientras se intentaba localizar a los miembros de la familia.

Sin embargo, meses después, la Cámara de Apelaciones y Garantías de Junín, integrada por los jueces Carlos Mario Portiglia y Andrés Francisco Ortíz, decidió absolverlos por considerar que no había pruebas suficientes para concluir que habían cometido un delito en el marco de la búsqueda.