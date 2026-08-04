Video: el momento en que Candela Arizaga salió semidesnuda del departamento de Facundo Moyano

El momento en que Candela Arizaga salió del departamento de Facundo Moyano. Foto: Captura

Un nuevo video proveniente de cámaras de seguridad salió a la luz este martes en el marco de la investigación sobre el episodio protagonizado por Facundo Moyano y Candela Arizaga en el barrio porteño de Belgrano.

La grabación tuvo lugar a las 5.14 de la madrugada en el edificio de la avenida del Libertador. Las imágenes muestran a la joven de 23 años corriendo descalza y semidesnuda en aparente estado de desorientación. Además, se ve cómo Moyano corre detrás de ella.

Los investigadores determinaron que el video corresponde a los minutos previos a la intervención policial, que se produjo luego de un llamado al 911 en el que se alertó sobre una mujer que corría sin ropa por la vía pública.

El momento en que Candela Arizaga salió del departamento de Facundo Moyano.

El auxiliar fiscal Julián Pistone precisó que este nuevo registro sea incorporado al análisis de otras cámaras de seguridad de la zona a fin de reconstruir cronológicamente los hechos previos a la intervención de la Policía.

Cómo sigue la investigación tras el arresto de Facundo Moyano

Mientras tanto, el fiscal también solicitó el allanamiento del departamento donde ocurrió el episodio, a la vez que Facundo Moyano se negó a someterse a estudios de sangre y orina requeridos en el marco de la pesquisa.

Por su parte, Candela Arizaga declaró que Moyano “no le pegó” y atribuyó lo ocurrido al consumo de drogas. Ante personal de la División Protección Familiar de la Policía de la Ciudad en el Hospital Pirovano, la joven de 23 años dio testimonio donde destacó que su pareja “no le hizo nada”.

Con el correr de las horas, la fiscalía continuará analizando los videos, los testimonios y las pericias realizadas para determinar con precisión la secuencia de los hechos ocurridos durante la madrugada de este martes.

Declaró Candela Arizaga y negó una agresión por parte de Facundo Moyano Foto: CANAL26

Quién es Candela Arizaga

Candela Arizaga tiene 23 años, es oriunda de Rosario, Santa Fe, y trabaja como modelo e influencer de las redes sociales. También ganó popularidad por su relación sentimental con L-Gante y por haber sido vinculada con Enzo Fernández.

El vínculo entre Arizaga y Moyano habría comenzado a principios de este año y se conoció en febrero, cuando fueron fotografiados juntos. A pesar de esas imágenes, ninguno de los dos confirmó oficialmente el romance.

Antes de su relación con Facundo Moyano, la modelo había sido vinculada sentimentalmente con L-Gante a comienzos de 2024, durante el período en que el cantante estaba separado de Wanda Nara. Esa relación terminó en abril de ese año.

Además, su nombre también apareció relacionado con Enzo Fernández durante una etapa en la que el jugador se encontraba distanciado de Valentina Cervantes. Sin embargo, esos rumores nunca fueron confirmados.