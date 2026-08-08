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Estuvo prófuga seis años: el caso de la agente de turismo acusada de estafas millonarias en Mar del Plata

La mujer se fugó de la Argentina en 2020 y se radicó en Estados Unidos para trabajar como profesora de natación. En julio, las autoridades la encontraron y procedieron a su extradición.

Rocío Sirimarco
Por Rocío Sirimarco
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El caso de la agente de turismo acusada de estafas millonarias en Mar del Plata.
El caso de la agente de turismo acusada de estafas millonarias en Mar del Plata. Foto: La Capital MDP
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Hace poco menos de un mes, Virginia Cecilia Erreguerena (59) fue extraditada de los Estados Unidos para regresar a Mar del Plata y ser detenida en la Unidad Penal N° 50 de Batán. La mujer se enfrenta a ocho denuncias por estafa cometidas contra clientes mientras se desempeñaba como agente de turismo en la ciudad de la Costa Argentina.

Actualmente, la causa está a cargo de la Fiscalía de Delitos Económicos por hechos ocurridos entre los años 2018 y 2019. En concreto, las denuncias sostienen que la mujer había sido contratada, en ese momento, como agente de turismo para organizar diferentes tipos de viaje.

Los denunciantes indicaron que su intención era comprar paquetes turísticos, adquirir pasajes para viajar en crucero o, incluso, para reservar alojamiento. De esta manera, los clientes pagaron la suma que Erreguerena les pedía para “armar” su supuesto viaje de ensueño.

Estafadora de Mar del Plata
Está acusada de los delitos de estafa y defraudación. Foto: La Capital MDP

De hecho, según el diario La Capital de Mar del Plata, la mujer recibió transacciones en dólares, euros y en pesos. Sin embargo, nada de lo que les prometió se hizo realidad y, con el correr de los días, las personas empezaron a darse cuenta de que habían sido estafados por la mujer que les garantizaba viajes a distintas partes del mundo.

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Al momento de la fecha del viaje, la acusada manifestaba problemas técnicos y modificaciones en los vuelos o inclusive en los destinos. Por tal motivo, comenzaron a llamarla para que les devuelva el dinero, pero, al poco tiempo, la mujer desapareció. En el expediente de la causa, se indica que la detenida se quedó con diversos montos que van desde 920 dólares, 2.250 euros hasta 1.650 dólares.

El caso de la agente de turismo acusada de estafa: huida a los Estados Unidos y posterior detención

Tras descubrir que era una estafadora, las víctimas la denunciaron en la Justicia. Pero poco tiempo después Virginia Erreguerena se escapó a Estados Unidos, más específicamente a la ciudad de Miami. Allí se desempeñaba como profesora de natación en una escuela desde el año 2022.

Estafadora de Mar del Plata
La estafadora permaneció detenida algunos días en el Richwood Correctional Center de la ciudad de Luisiana. Foto: Human Rights

Pese a que no había rastros de ella en el país, los investigadores continuaron buscándola hasta que lograron hallarla después de seis años. La detención tuvo lugar a principios del mes de julio. La mujer fue arrestada en el estado de Florida y luego llevada al Centro penitenciario de Richwood en la ciudad de Luisiana.

En 2021, Fiscalía de Delitos Económicos pidió elevar el caso a juicio, pero como la mujer se encontraba prófuga, la solicitud no pudo consumarse. Ahora, con Erreguerena detenida todavía no está claro si efectivamente se la llevará a juicio, pero sí está confirmado que continuará detenida.

La presunta estafadora de Mar del Plata seguirá detenida por “riesgo de fuga”

Al ser arrestada por las fuerzas de Estados Unidos y luego regresar al país, Erreguerena contrató a un abogado y pidió que se la excarcele. No obstante, esta semana, la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Mar del Plata rechazó la solicitud de la defensa y ordenó que la mujer permanezca detenida por “riesgo de fuga” y “entorpecimiento de la causa”.

Estafadora de Mar del Plata
La mujer continuará detenida en la cárcel de Batán en Mar del Plata. Foto: La Capital MDP

Los camaristas indicaron que en 2020 tras ser denunciada por sus clientes, la mujer dejó de contestar llamados y evitó los contactos por parte de las autoridades policiales. Así fue que salió del país y se radicó en Estados Unidos por seis años sin rendir cuentas en la Justicia Argentina.

De esta manera, la estafadora continuará privada de su libertad en la cárcel de Batán mientras la investigación en su contra por los delitos de “estafa y defraudación” sigue su curso.

Mar del PlataEstafaInvestigación
Rocío Sirimarco
Rocío Sirimarco

Redactora

Periodista especializada en temáticas sociales y policiales. Trabajó en medios como Radio Mitre, El Observador y El Destape. Leer bio

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