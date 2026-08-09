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Los detalles de la pericia psiquiátrica que complican a Victoria Cantero, acusada de matar a su pareja en Chaco

Durante la pericia realizada a la joven se analizaron distintos aspectos vinculados con su salud mental, entre ellos la memoria, la atención, la orientación, la afectividad, la voluntad y el juicio.

Camila Tomaselli
Por Camila Tomaselli
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Victoria Luz Cantero.
Victoria Luz Cantero. Foto: redes sociales.
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Una pericia psiquiátrica complicó la situación judicial de Victoria Luz Cantero, la joven de 25 años acusada de asesinar a su novio, Julián Álvarez Guardia, en Resistencia, Chaco. El estudio determinó que la acusada es imputable y que comprende la criminalidad de sus actos.

La evaluación fue realizada por profesionales del Instituto Médico Forense del Superior Tribunal de Justicia del Chaco, a pedido del Equipo Fiscal N°2 que lleva adelante la investigación.

Según la información que trascendió, los especialistas concluyeron que Cantero no presenta alteraciones en sus funciones mentales y que cuenta con la capacidad de comprender sus acciones y dirigir su conducta.

Matías Álvarez y su novia
Matías Álvarez y su novia Foto: Diario Chaco

El examen se realizó el miércoles en la sede del Instituto Médico Forense. Durante la pericia se analizaron distintos aspectos vinculados con su salud mental, entre ellos la memoria, la atención, la orientación, la afectividad, la voluntad y el juicio.

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Cómo avanza la investigación

Mientras avanza la investigación, también se conocieron nuevos detalles sobre el ataque que terminó con la vida de Matías Julián Álvarez Guardia, de 29 años. El informe preliminar de la autopsia detectó al menos seis lesiones compatibles con heridas punzocortantes.

Entre ellas, los forenses identificaron dos puñaladas en la base del cuello y otras dos en la zona de la clavícula derecha. De acuerdo con el informe, una de las heridas en el cuello fue la que provocó la muerte.

De esta manera, quedó descartada la hipótesis inicial que señalaba que la víctima había muerto a causa de un golpe en el pecho.

Crimen en Chaco: murió apuñalado, detuvieron a su novia y la Justicia investiga contradicciones
Victoria Luz Cantero y Matías Julián Álvarez Guardia Foto: Facebook / redes sociales

El crimen ocurrió el domingo pasado en el barrio 100 Viviendas CGT de Resistencia. Cantero permanece detenida desde entonces y se negó a declarar ante la Justicia. Ahora, la joven está imputada por “homicidio agravado por el vínculo”, un delito que prevé una pena de prisión perpetua.

El último llamado de Julián Álvarez Guardia

Los investigadores lograron identificar que, en medio de la discusión con Victoria Cantero, Julián Álvarez Guardia alcanzó a llamar a Facundo Cantero, hermano de la joven y médico. Allí le llegó a decir que la acusada le había cortado el cuello. También escuchó a Victoria decir: “Me rompiste el celular”.

A los pocos minutos, Cantero se presentó en el lugar y se encontró con su amigo inconsciente. Lo trasladó al Hospital Julio Perrando, pero tras varios intentos de reanimarlo, el joven de 29 años falleció.

Salieron a la luz audios de Matías Guardia antes de ser asesinado. Video: gentileza Diario Chaco.

El testimonio de Facundo Cantero es clave para esclarecer cómo ocurrió el crimen y cómo fueron los últimos movimientos tanto de la víctima como de su hermana.

CrimenAsesinatoChaco
Camila Tomaselli
Camila Tomaselli

Redactora

Es Productora de Radio y Televisión por el Instituto Sudamericano para la Enseñanza de la Comunicación (ISEC). Se especializa en contenidos sobre policiales, turismo, cultura y música. Leer bio

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