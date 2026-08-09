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Encontraron al ingeniero desaparecido en Rosario: lo buscaron durante tres días y apareció desvanecido en su auto

Oscar Daniel Vega tiene 68 años y era buscado desde el jueves. Tras su desaparición, se detectaran movimientos y compras posteriores en sus cuentas bancarias.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
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Encontraron a Oscar Daniel Vega en Rosario.
Encontraron a Oscar Daniel Vega en Rosario. Foto: Rosario 3
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Luego de un intenso operativo de búsqueda durante 3 días, este domingo apareció Oscar Daniel Vega, el ingeniero de 68 años que era intensamente buscado desde el jueves en la ciudad santafesina de Rosario.

Vega fue encontrado por la Policía desvanecido dentro de un auto que se encontraba estacionado en el cruce de las calles Pasaje Comandante Espora y 9 de Julio.

Tras el hallazgo tras el operativo en conjunto por la Policía de Santa Fe y la Fiscalía Regional 2, fue asistido por el Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (SIES) y luego trasladado al Sanatorio Americano.

El recorrido del ingeniero desaparecido en Rosario

Según la denuncia de la familia, el último registro confirmado había sido una compra que realizó el jueves en un local de electrodomésticos, ubicado sobre la calle Presidente Roca al 1400.

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Después, el hombre se habría dirigido hasta un departamento de la zona céntrica de Rosario. Allí, un plomero instaló un termotanque y, tras terminar el trabajo, Vega subió a su automóvil Chevrolet Prisma blanco.

El ingeniero de 68 años que era intensamente buscado desde el jueves en la ciudad santafesina de Rosario.
Encontraron a Oscar Daniel Vega en Rosario. Foto: Rosario 3

El ingeniero dobló en la esquina de Presidente Roca hacia 3 de Febrero. Fue a partir de ese momento que se perdió todo rastro de él. La preocupación aumentó luego de que se detectaran movimientos y compras posteriores en sus cuentas bancarias.

En diálogo con La Capital, una de sus hijas contó que sospechaban que su padre fue víctima de un robo. “Sabemos fehacientemente que le robaron las tarjetas y la documentación. La Policía está buscando el auto”, explicó.

Además, aseguró que Vega no atravesada ninguna situación extraña que pudiera explicar una desaparición voluntaria: “Nunca tuvo este tipo de actitudes. Vive en La Florida con mi mamá y trabaja de su profesión. Tampoco tiene ninguna enfermedad”, dijo.

De acuerdo con la información obtenida a partir de su cuenta de Gmail, la última conexión de su teléfono celular habría sido registrada alrededor de las 19.30 del jueves en inmediaciones de bulevar Seguí y Espinillo, en la zona sur de Rosario.

Durante las primeras 48 horas de búsqueda, la Policía realizó rastrillajes y otras medidas para reconstruir sus desplazamientos. En paralelo, la familia recorrió hospitales y comisarías, pero hasta el momento no encontró rastros de Vega ni de su vehículo.

Ahora, las autoridades trabajan para intentar esclarecer qué sucedió con el ingeniero durante las horas posteriores a su desaparición.

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Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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