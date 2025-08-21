El Gobierno intervino la Agencia Nacional de Discapacidad

Según indicó Manuel Adorni, el interventor será el Dr. Alejandro Alberto Vilches. La decisión llega tras el escándalo de corrupción y la destitución de Diego Spagnuolo.

Agencia Nacional de Discapacidad. Fuente: ANDIS

El Gobierno intervino este jueves la Agencia Nacional de Discapacidad. Según indicó el vocero presidencial Manuel Adorni, “el interventor será el Dr. Alejandro Alberto Vilches, médico especializado en gestión de sistemas de salud pública y privada, y actual Secretario de Gestión Sanitaria”.

En tanto, añadió que “Su primera misión será realizar una profunda auditoría en el área”.

“Las pensiones por invalidez han sido históricamente una caja de la política que este gobierno está decidido a romper para garantizar los derechos de quienes realmente lo necesitan. En ese marco se profundizará la gestión de auditorías y revalidación de pensiones”, cerró.

Escándalo por presunta corrupción

La medida llega luego de que el Ejecutivo aparte de su cargo a Diego Spagnuolo, luego de la difusión de audios donde denuncia pago de coimas a importantes figuras del Gobierno.

El funcionario quedó en el ojo de la tormenta luego de que se lo escuchara admitir que Karina Milei instruyó a su mano derecha, Eduardo “Lule” Menem, a recibir dinero de coimas a través la droguería Suizo Argentina, cuyo dueño es Eduardo Kovalivker.

Diego Spagnuolo y Javier Milei. Foto: @JavierMilei

“Frente a los hechos de público conocimiento y ante la evidente utilización política de la oposición en año electoral, el Presidente de la Nación ha decidido, de manera preventiva, la remoción del cargo del Director Ejecutivo de la Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Spagnuolo”, indicó el Gobierno.

A través de la cuenta de Vocería, agregó: “El Ministro de Salud, Mario Lugones, intervendrá la Agencia Nacional de Discapacidad e informará en las próximas horas el nombre del interventor del organismo, en virtud de garantizar su normal y correcto funcionamiento”.

“A Karina le debe llegar el 3 o el 4 (respecto a los porcentajes). Calculo que le debe llegar el 3 porque seguramente le digan que tienen el 5, que el 1% se lo lleva la operatoria, el otro 1% es para mí y Karina se lleva el 3. Seguramente es una cosa así y le están pegando una cog... olímpica”, se lo escucha en uno de los audios.

En otro tramo de las conversaciones difundidas por el programa Data Clave en el streaming Carnaval, el funcionario aseguró que Javier Milei estaba al tanto de lo sucedido: “Yo fui y le dije ‘Javier, yo estoy denunciando todo el choreo y abajo tengo gente que va a pedir guita. ¿Qué hago?’”.

“Hay medicamentos que tiene descuento. Entonces la droguería la consigue más barato y le da una rentabilidad mayor. Hay medicamentos que no tiene descuentos y la rentabilidad es menor. ¿Qué hace la Suizo? Todos los medicamentos que tienen descuentos van para ellos”, expresó.