Patricia Bullrich se reunirá con el Ministro del Interior de Chile tras los hechos de violencia en la cancha de Independiente

El encuentro entre los funcionarios de ambos países se llevará a cabo en el Ministerio de Seguridad Nacional.

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y el director de Seguridad en Eventos Deportivos del Ministerio de Seguridad Nacional, Franco Berlin, recibirán este jueves al ministro del Interior de Chile, Álvaro Elizalde, para dialogar y analizar los hechos de extrema violencia ocurridos durante el partido entre Independiente y Universidad de Chile.

Más temprano, el Ministerio lanzó un comunicado, en el cual se informó la disposición de “acciones inmediatas” y el inicio de “actuaciones para sancionar a los responsables”.

En tanto, Frente a la gravedad de los hechos, la cartera liderada por Bullrich exigió, entre otras cosas, la “identificación de los violentos de ambas parcialidades”, “aplicación del derecho de admisión de por vida en todos los estadios de Argentina”, “entrega urgente de las cámaras de seguridad del club y sus alrededores para identificar responsables” y “acciones de la Conmebol para sancionar de manera ejemplar al club visitante y a los responsables directos por los hechos de violencia”.

La postura del Gobierno de Chile

El presidente de Chile, Gabriel Boric, instruyó este jueves a su ministro para que, junto con el embajador chileno en Argentina, José Antonio Viera-Gallo, “acompañe personalmente a los heridos y revise la situación de los detenidos”, decisión tomada, según publicó el mandatario en sus redes sociales, “dada la gravedad de lo sucedido ayer en Argentina con el inaceptable linchamiento de chilenos en el estadio de Independiente”.

Antes de partir hacia Buenos Aires, Elizalde indicó que “es muy importante que el Estado de Chile se haga presente en todas partes del mundo para otorgar toda la protección” requerida por los compatriotas.

Y añadió: “Tenemos que erradicar la barbarie del fútbol en Chile, en Argentina y en todas partes”.

El club chileno informó este jueves de un balance de 19 heridos, uno de ellos con riesgo vital, y 97 ciudadanos de esa nacionalidad detenidos en Buenos Aires.

No obstante, un parte policial difundido este jueves en Argentina arrojó que 111 personas, todas de nacionalidad chilena, excepto una argentina y otra cuyo origen no fue revelado, fueron aprehendidas por “atentado y resistencia a la autoridad, lesiones, lesiones graves y daños”

Además, incluye la cifra de 22 heridos, de los cuales dos se encuentran en grave estado y debieron ser operados.

“La violencia no tiene ninguna justificación, de ningún lado, y vamos a proteger los derechos de nuestros ciudadanos sin perjuicio de las responsabilidades que pueda establecer la justicia”, añadió Boric en su mensaje.