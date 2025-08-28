Diego Spagnuolo aseguró que “teme por su vida” y evalúa presentarse ante la Justicia como “arrepentido”: “Si yo hablo, armo un quilombo padre”.

El ex titular del ANDIS se siente traicionado por las decisiones del Ejecutivo. Además, confirmó que borró los chats que mantuvo con Javier Milei y su hermana Karina.

Diego Spagnuolo. Foto: NA

Diego Spagnuolo evalúa presentarse como “imputado colaborador” —figura del arrepentido— en la causa que investiga un presunto pedido de coimas en discapacidad, aseguró a su entorno que “teme por su vida” y borró todos los mensajes que intercambió con Javier Milei y su hermana Karina antes de entregar sus teléfonos a la Justicia.

En base a un artículo del periodista Hugo Alconada Mon para el diario La Nación, el ex titular de la ANDIS oscila entre la furia y la decepción con el Gobierno y transmitió una dura advertencia a sus allegados: “Si yo hablo, armo un quilombo padre”.

Diego Spagnuolo. Foto: X @andiscapacidad

El artículo detalla que desde el Gobierno le habrían enviado un emisario para ofrecerle los servicios de los estudios de abogados de Santiago Viola y de los Anzorreguy, ambos ligados a la familia Menem, pero que Spagnuolo los rechazó.

Desde el entorno de Spagnuolo apuntan contra otro exdirectivo de la Andis, Daniel Garbellini, como el responsable de las licitaciones bajo sospecha, y señalan al consultor Fernando Cerimedo como el posible autor de las grabaciones que desataron el escándalo.

Diego Spagnuolo sobre el supuesto entramado de coimas en la agencia de discapacidad. Audio: Gentileza Carnaval.

Finalmente, la publicación revela el momento en que se habría roto la relación de Spagnuolo con el Presidente.

Luego de que el ex director de la Andis le transmitiera supuestas inquietudes a la ministra Sandra Pettovello y esta se lo contara a Milei, Karina Milei le habría comunicado que no iba a hablar más directamente con su hermano.