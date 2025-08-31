Mauricio Macri echó a un dirigente cercano a Javier Milei: Damián Arabia fuera de la vicepresidencia del PRO

Se justificó la medida a partir de “inasistencias reiteradas a las reuniones del Consejo”. Cuál fue el descargo del diputado nacional.

El diputado Damián Arabia durante la sesión en la que se trata la Ley Ómnibus Foto: NA (Damián Arabia)

En medio de un proceso de reconfiguración interna, el PRO atraviesa uno de sus momentos más tensos. El presidente del partido, Mauricio Macri, firmó una resolución que dispone la remoción del diputado nacional Damián Arabia de la vicepresidencia del Consejo Nacional del PRO, junto con el desplazamiento del exsenador Pablo Walter.

La medida se justificó formalmente por “inasistencias reiteradas a las reuniones del Consejo”, en contravención con la Carta Orgánica del partido.

Sin embargo, Arabia rechazó de plano esa versión y denunció que su expulsión responde a motivos políticos e ideológicos. En un extenso mensaje publicado en sus redes sociales, el legislador -muy cercano al Gobierno de Javier Milei y aliado de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich- sostuvo que fue removido “sólo por pensar distinto” y acusó a Macri de manejar el partido como una “élite cerrada”.

El descargo del diputado nacional Damián Arabia. Video: X/@DamianArabia

“Los partidos a veces son capturados por élites que los vacían de sentido e ideas, y los liderazgos, si no se renuevan, están destinados a morir. Eso le pasó a Mauricio Macri”, afirmó Arabia, visiblemente afectado. Y agregó: “Los que se llenan la boca hablando de institucionalidad muchas veces son los que menos la respetan”.

La resolución del PRO, sin embargo, apunta a un incumplimiento estatutario, y aclara que será el secretario general del partido, Facundo Pérez Carletti, quien definirá a los reemplazantes de Arabia y Walter.

Este último, también vinculado al espacio de Bullrich, no se expresó públicamente, aunque en sus redes ha compartido mensajes de dirigentes alineados con La Libertad Avanza (LLA), lo que refuerza la lectura de un conflicto político más profundo.

Arabia había anticipado días atrás que desde el partido le habían solicitado la renuncia. “El argumento fue que ‘consideraban’ que yo ya no participaba y había elegido otro camino”, explicó. También señaló que nunca fue convocado a las decisiones del Consejo Nacional, lo que -según él- fue responsabilidad directa del secretario general.

Más aún, Arabia reivindicó su apoyo a la alianza con el oficialismo y aseguró que en el Congreso vota con su bloque. “En el 70% del padrón del país, el PRO acompaña a La Libertad Avanza, decisión que promoví y apoyo fervientemente para que todos juntos venzamos al kirchnerismo”, afirmó.

El diputado también adelantó que impulsará desde la Cámara de Diputados una reforma profunda a la ley de partidos políticos, a los que definió como “sellos de goma” o “estructuras con dueños”. En sus palabras, la crisis que atraviesa el PRO no es más que un reflejo de la descomposición general del sistema partidario argentino.