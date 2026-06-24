La Justicia ordenó al PAMI regularizar el pago de prestaciones a personas con discapacidad, pero el organismo dijo que ya abonó

Jubilaciones PAMI Foto: PAMI

Por disposición de la Justicia de Córdoba, PAMI y el programa Incluir Salud deberán regularizar el pago de prestaciones a personas con discapacidad, pendientes desde diciembre de 2025. A pesar de eso, el organismo dialogó con la Agencia Noticias Argentinas, comunicó que no hay deuda y “el viernes se abonó el mes corriente”.

El Juzgado Federal N° 3 de Córdoba hizo lugar de manera total a una acción de amparo colectiva y obligó a las dos entidades a mantener al día la cadena de pagos de las prestaciones básicas de salud destinadas a personas con discapacidad que son titulares de pensiones no contributivas, indicó Noticias Argentinas.

El juez a cargo, Miguel Vaca Narvaja, señaló en el fallo que “no puede el Estado Nacional esgrimir razones de control u ordenamiento presupuestario, para incumplir con obligaciones elementales pendientes desde diciembre del año pasado en varios casos constatados, desatendiendo derechos fundamentales de un colectivo sumamente vulnerable como el de las personas con discapacidad. Perseverar en esa conducta omisiva generará sin duda alguna, responsabilidades civiles y/o penales a los ejecutores del desatino”.

Piden que se cumpla la Ley de Emergencia en Discapacidad. Foto: Noticias Argentinas

“El Estado de Derecho implica el sometimiento de los gobernantes a la ley. Esta resolución conmina al Ministerio de Salud a cumplir de manera inmediata con la legislación vigente y cesar con la demora injustificada que produce la desatención del colectivo de personas afectadas por discapacidad. (…) La demora injustificada constituye un acto arbitrario e ilegal contra el cual resulta procedente la acogida del amparo”, expresó.

El amparo, al que el magistrado hizo lugar tiempo atrás y que fue promovido por la abogada Marta Lastra, tiene alcance colectivo. Es decir, que protege a miles de beneficiarios en idéntica situación, resguardando la sustentabilidad de los hogares, centros de día y profesionales que los asisten.

“La asistencia integral a la discapacidad constituye una política pública del país”, explicitó el fallo, por lo que “los derechos vinculados al acceso a prestaciones de salud integrales no pueden ser meramente declarativos, porque su goce efectivo es lo que permite a una persona desplegar plenamente su valor eminente como agente moral autónomo, base de la dignidad humana que la Corte debe proteger”.

La flamante resolución judicial dirimió el grave conflicto suscitado por el corte e irregularidades en la cadena de pagos estatales que se venían arrastrando desde finales de 2025, derivados del incumplimiento del Gobierno de Javier Milei de la Ley de Emergencia en Discapacidad. Sin embargo, PAMI dijo que pagó el pasado viernes 19 de junio y por el momento, no se dieron a conocer más actualizaciones sobre el caso.