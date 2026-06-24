Destroza amenazas en mar abierto: el imponente y moderno destructor de 7.800 toneladas que fabricó un país cercano a EE.UU.

El barco HMCS Fraser de Canadá. Foto: X/@defpostmedia

La Armada de Canadá alcanzó un hito clave en su proceso de modernización naval con la ceremonia de colocación de la quilla del futuro HMCS Fraser, el primero de los 15 destructores de la nueva clase River. El acto, realizado en el marco de la Estrategia Nacional de Construcciones Navales (NSS), marcó el inicio formal de la construcción de un buque que será fundamental para la defensa marítima canadiense durante las próximas décadas.

La ceremonia contó con la presencia de autoridades del Gobierno canadiense y mantuvo una tradición centenaria: la soldadura de una moneda conmemorativa sobre la quilla del barco, símbolo de buena fortuna para la embarcación y su futura tripulación.

El HMCS Fraser de Canadá. Foto: X/@WarshipCam

Canadá construyó un destructor moderno multipropósito: cuáles son sus características

El futuro HMCS Fraser forma parte del programa de destructores clase River, anteriormente denominado Canadian Surface Combatant Project. Se trata de una iniciativa estratégica destinada a reemplazar tanto a los antiguos destructores clase Iroquois como a las actuales fragatas clase Halifax mediante una plataforma única, más moderna y versátil.

Basado en el diseño de la fragata Tipo 26 desarrollada por BAE Systems, el nuevo buque tendrá una eslora de 151 metros y un desplazamiento cercano a las 7.800 toneladas. Además, contará con una autonomía de aproximadamente 7.000 millas náuticas, lo que le permitirá operar durante largos períodos en aguas distantes sin necesidad de reabastecimiento frecuente.

La construcción del HMCS Fraser representa el primer paso de un programa que contempla la incorporación de 15 unidades similares para renovar por completo la capacidad de combate de superficie de Canadá.

Cómo destroza amenazas en mar abierto

Los destructores clase River fueron diseñados para enfrentar amenazas modernas en múltiples escenarios operativos. Su principal fortaleza radica en la combinación de sensores avanzados, sistemas de combate de última generación y una amplia variedad de armamento.

Entre sus capacidades destacan los misiles antiaéreos SM-2 y ESSM, capaces de interceptar aeronaves, drones y misiles enemigos a grandes distancias. También incorporarán los misiles de ataque terrestre Tomahawk, utilizados para golpear objetivos estratégicos a cientos de kilómetros, y los Naval Strike Missile (NSM), especializados en la destrucción de buques de superficie.

A esto se suma un cañón Leonardo de 127 milímetros capaz de proporcionar apoyo de fuego naval y atacar objetivos tanto marítimos como terrestres.

Gracias a esta combinación de sistemas, los nuevos destructores podrán responder simultáneamente a amenazas aéreas, submarinas y de superficie.

Innovación militar: cuáles son las capacidades del moderno buque de 7.800 toneladas

Uno de los aspectos más destacados de la clase River es su avanzado equipamiento tecnológico. El buque incorporará el reconocido sistema de combate AEGIS, utilizado por algunas de las marinas más poderosas del mundo.

También dispondrá del radar SPY-7, diseñado para detectar y rastrear múltiples objetivos de manera simultánea, incluso en entornos de combate complejos.

En el ámbito antisubmarino, contará con sonares de casco y sistemas remolcados capaces de identificar submarinos a largas distancias. Además, incluirá sistemas de guerra electrónica destinados a detectar, interferir y neutralizar amenazas enemigas.

El barco destructor HMCS Fraser que suma Canadá. Foto: X/@defpostmedia

Su propulsión estará basada en una configuración CODLOG (Combined Diesel-Electric Or Gas), que combina motores diésel-eléctricos y turbinas de gas para optimizar el consumo de combustible y mejorar el rendimiento operativo.

Qué significa la clase River para la defensa marina

La incorporación de los destructores clase River representa una transformación profunda para la Armada canadiense. Estos buques serán la columna vertebral de la flota de superficie del país y permitirán a Canadá mantener capacidades de defensa modernas frente a desafíos cada vez más complejos.

Además de fortalecer la seguridad marítima nacional, el programa tendrá un importante impacto económico. Según estimaciones oficiales, entre 2025 y 2039 aportará cerca de 720 millones de dólares al Producto Bruto Interno canadiense y sostendrá aproximadamente 5.250 empleos directos por año.

Con el inicio formal de la construcción del HMCS Fraser, Canadá no solo avanza en la renovación de su poder naval, sino que también consolida una estrategia industrial y tecnológica destinada a reforzar su presencia en los océanos durante las próximas décadas.