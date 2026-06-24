Granjas, gastronomía y costumbres gauchas: tres pueblos ideales para visitar con los más chicos en vacaciones de invierno

El pueblito con granja para disfrutar de una escapada Foto: Info Cañuelas

Falta muy poco para las vacaciones de invierno, una oportunidad ideal para planear escapadas en familia y recorrer pueblitos con actividades para los más chicos. En la provincia de Buenos Aires hay rincones que combinan naturaleza, historia y actividades recreativas pensadas para los niños. Desde granjas educativas hasta paseos en tren y actividades al aire libre, estas son tres opciones para tener en cuenta durante el receso escolar.

Tres pueblitos para tener en cuenta en las vacaciones de invierno

Uribelarrea: granjas educativas y vida de campo

Ubicado en el partido de Cañuelas, Uribelarrea se convirtió en uno de los destinos favoritos para las familias que buscan desconectarse de la ciudad. Entre sus principales atractivos se encuentran las granjas educativas, donde los más pequeños pueden interactuar con animales de granja, aprender sobre las tareas rurales y participar de actividades recreativas.

Además, el pueblo invita a recorrer sus calles rodeadas de naturaleza, conocer su antigua estación ferroviaria y disfrutar de amplios espacios verdes para pasar el día.

Un destino oculto del interior bonaerense que enamora a quien lo visita Foto: Wikipedia

Cómo llegar a Uribelarrea desde CABA

En auto

Es la opción más rápida y cómoda:

Tomar la Autopista Riccheri.

Continuar por la Autopista Ezeiza-Cañuelas.

Empalmar con la Ruta Nacional 205 en dirección a Lobos.

En el km 81,8 aproximadamente, tomar el acceso señalizado a Uribelarrea.

El viaje demora entre 1 hora y 1 hora 15 minutos, dependiendo del tránsito.

En tren

Desde la estación Plaza Constitución:

Tomar el Tren Roca hasta Ezeiza.

Hacer combinación hacia Cañuelas.

En Cañuelas, tomar el ramal Cañuelas-Lobos y bajar en la estación de Estación Uribelarrea.

Es recomendable consultar los horarios porque el ramal Cañuelas-Lobos tiene pocas frecuencias diarias.

En colectivo

Desde Once se puede tomar la línea 88 hasta Cañuelas.

Desde allí hay servicios locales hacia Uribelarrea.

Carlos Keen: naturaleza y paseos al aire libre

A pocos kilómetros de Luján se encuentra Carlos Keen, uno de los pueblitos rurales bonaerenses más encantadores. Allí las familias pueden realizar caminatas por senderos naturales, recorrer la histórica estación de tren y disfrutar de ferias artesanales que se realizan durante los fines de semana.

Su ambiente tranquilo y rodeado de verde lo convierte en una excelente alternativa para que los más chicos jueguen al aire libre mientras los adultos disfrutan de la gastronomía típica de campo.

Carlos Keen, uno de los pueblitos más visitados. Foto: Culturas y Turismo Municipio de Luján

Cómo llegar a Carlos Keen desde CABA

En auto

Tomar el Acceso Oeste.

Continuar más allá de Luján.

En el kilómetro 72, tomar la bajada señalizada hacia Carlos Keen.

Desde allí, recorrer unos 10 kilómetros por el acceso al pueblo.

El viaje suele demorar entre 1 hora y 1 hora 15 minutos, según el tránsito.

En transporte público

Tomar el tren Sarmiento o un colectivo de larga distancia hasta Luján.

Desde Luján, utilizar el colectivo local 503 que llega a Carlos Keen.

San Antonio de Areco: tradiciones gauchas para toda la familia

Considerado uno de los pueblitos más emblemáticos de la provincia, San Antonio de Areco ofrece una experiencia diferente para las vacaciones de invierno. Los más chicos pueden conocer de cerca las costumbres gauchas, visitar museos, participar en actividades culturales y recorrer el casco histórico.

También se pueden realizar paseos por la costanera del río Areco, disfrutar de shows folclóricos y visitar talleres de artesanos que mantienen vivas las costumbres criollas.

Cortanera del río Areco. Foto: areco.ar

Cómo llegar a San Antonio de Areco desde CABA

En auto

Salís por Autopista Panamericana (Acceso Norte).

Tomás el ramal Pilar.

Te incorporás a la Ruta Nacional 8.

Seguís derecho hasta el km 113, donde está San Antonio de Areco.

Tiempo estimado: entre 1 h 30 min y 2 h, según tránsito.

En micro (colectivo de larga distancia)

Salen desde la Terminal de Retiro.

Empresas como Chevallier y otras de media distancia hacen el trayecto diario.

Te dejan en la terminal de Areco o muy cerca del centro.

En transporte combinado

No hay tren directo. Alternativas posibles: