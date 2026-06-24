Qué es el nuevo mega plan de inversiones extranjeras y de qué se trata el acuerdo con los fondos buitre: los dos proyectos que busca aprobar Milei

El plan del Gobierno para aprobar el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones en Nuevas Industrias (Super RIGI). Foto: X @SenadoArgentina

La Cámara de Diputados sesionará este mediodía en base a un temario creado por el oficialismo que tiene como eje central la creación del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones en Nuevas Industrias (Super RIGI). El debate en el recinto también incluye los acuerdos de conciliación con dos grupos acreedores.

El Súper RIGI busca captar proyectos de inversión superiores a los 1.000 millones de dólares a partir de exenciones impositivas y beneficios aduaneros y cambiarios en industrias estratégicas o inexistentes en la Argentina. El Gobierno impulsa el proyecto desde hace tiempo y además, ya hay dictamen sobre el proyecto de ley que autoriza el pago a los fondos holdouts.

El Súper RIGI busca captar proyectos de inversión superiores a los 1.000 millones de dólares Foto: NA

Super RIGI: ¿qué sucedió con el proyecto de ley en comisiones?

El miércoles pasado, en un concurrido plenario de las Comisiones de Presupuesto y Hacienda, Industria y Ciencia y Tecnología, la iniciativa recibió 61 firmas, incluyendo las de los aliados del PRO, la UCR e Innovación Federal. Para ingresar a los beneficios de este esquema se requiere un umbral mínimo de inversiones mínimas de 1.000 millones de dólares, superando ampliamente los 200 millones del RIGI original.

A estas industrias se les ofrece un horizonte de estabilidad fiscal, aduanera y cambiaria por un período de 30 años. A diferencia del RIGI, que tenía una duración de dos años con una prórroga por un año adicional (opción que se hizo efectiva), el Super RIGI tiene un plazo más largo de 5 años y uno extra de prórroga.

Es un régimen bastante más restrictivo que el RIGI que excluye los proyectos de recursos naturales y de infraestructura, y además excluye a proyectos preexistentes ampliables.

A diferencia del RIGI, que tenía una duración de dos años con una prórroga por un año adicional (opción que se hizo efectiva), el Super RIGI tiene un plazo más largo de 5 años y uno extra de prórroga. Foto: Noticias Argentinas

En lo concreto, el régimen propone una reducción del impuesto a las Ganancias al 15 por ciento, una amortización acelerada de inversiones del 60% en el primer año (y 20% en los siguientes dos años), certificados de crédito fiscal para cancelar IVA, y contribuciones patronales con alícuota única del 10%.

Por otra parte, los quebrantos podrán deducirse sin límite temporal, en tanto que los dividendos tributarán 7%, una alícuota que bajará al 3,5% luego de cuatro años de adhesión.

Como si fuera poco, el Súper RIGI ofrece exención de derechos de importación, eliminación de derechos de exportación, y supresión de restricciones y cupos para operar. En tanto, se propone la disponibilidad progresiva de divisas de exportación: a los tres años los inversores del régimen podrán disponer del 100% de los dólares exportados.

¿De qué trata el acuerdo con los fondos buitre?

El otro proyecto importante que será parte del menú de la sesión especial de este miércoles es la autorización del Congreso para ejecutar un plan de pago a dos holdouts que mantienen títulos de la deuda defaulteada del 2001. El pasado miércoles 17 de junio, el proyecto, que ya tiene media sanción del Senado, fue despachada en un plenario de las comisiones de Diputados con 42 firmas del oficialismo y bloques aliados.

El Gobierno alcanzó un principio de acuerdo con dos fondos buitre Foto: Reuters

La iniciativa refrenda los acuerdos de conciliación alcanzados por el Estado nacional con Bainbridge ltd. y el grupo de acreedores encabezado por Attestor Value Master Fund. El temario de la sesión incluye asimismo acuerdos bilaterales para evitar doble imposición y evasión fiscal con Francia; un acuerdo sobre con Italia para prevenir, desalentar y eliminar la pesca ilegal; y acuerdos sobre seguridad social con Suiza y la República de San Marino.