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SanCor Salud, entre las empresas que mejor cuidan a sus colaboradores

Alcanzó el 5° puesto en el ranking “Empresas que Cuidan 2026” de Great Place to Work. El reconocimiento vuelve a poner el foco en una tendencia cada vez más fuerte en el mundo corporativo: la importancia de construir culturas laborales saludables, humanas y sostenibles.

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SanCor Salud, entre las mejores empresas para trabajar
SanCor Salud, entre las mejores empresas para trabajar Foto: SanCor Salud
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En un contexto donde el bienestar laboral dejó de ser un beneficio accesorio para convertirse en una prioridad estratégica, SanCor Salud obtuvo el 5° puesto entre las empresas con más de 1.000 colaboradores en el ranking “Empresas que Cuidan 2026”, elaborado por Great Place to Work Argentina.

El reconocimiento distingue a organizaciones que promueven entornos laborales basados en la confianza, el respeto, el desarrollo y el bienestar de las personas.

Por qué hoy el clima laboral importa más que nunca

Durante años, el clima interno fue visto como un aspecto secundario dentro de las empresas. Sin embargo, distintas investigaciones muestran que la experiencia de los colaboradores impacta directamente en variables clave como productividad, compromiso, innovación y retención de talento.

Un estudio global de Gallup concluyó que los equipos altamente comprometidos presentan menores niveles de ausentismo, menos rotación y mejores resultados generales. Además, señaló que el liderazgo y la cultura organizacional tienen un peso decisivo en el bienestar laboral.

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En la misma línea, el informe 2026 de Great Place to Work destacó que las organizaciones mejor valoradas comparten características comunes: ambientes de confianza, sentido de pertenencia, escucha activa y prácticas consistentes de cuidado hacia las personas.

El bienestar como parte de la cultura

El ranking “Empresas que Cuidan” se construye a partir de encuestas respondidas por colaboradores y evalúa dimensiones vinculadas a la credibilidad, el respeto, la equidad y la experiencia cotidiana dentro de las organizaciones. En la edición 2026 participaron 275 empresas y más de 34.000 empleados.

En ese escenario, SanCor Salud se posicionó entre las organizaciones mejor valoradas del país dentro de su categoría, consolidando una mirada que entiende que el bienestar empieza también puertas adentro.

Actualmente, las empresas enfrentan un escenario donde las personas valoran cada vez más aspectos como el desarrollo profesional, la flexibilidad, el reconocimiento y la calidad de los vínculos laborales. El salario continúa siendo importante, pero ya no alcanza por sí solo para construir compromiso sostenible.

Empresas más humanas, equipos más fuertes

Especialistas en cultura organizacional coinciden en que las compañías que priorizan el bienestar interno logran equipos más comprometidos, resilientes y alineados con el propósito de la organización.

Lejos de tratarse solo de beneficios o acciones aisladas, el cuidado del clima laboral implica construir experiencias de trabajo más saludables, donde las personas puedan crecer, sentirse escuchadas y desarrollar su potencial.

En un mercado laboral cada vez más dinámico y desafiante, reconocimientos como el de Great Place to Work reflejan una transformación más profunda: la de empresas, como SanCor Salud, que entienden que cuidar a las personas también es una forma de construir mejores organizaciones y de posicionarse entre las mejores empresas para trabajar en Argentina.

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