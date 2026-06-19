El Gobierno anunció a Adrián Ravier como nuevo vocero presidencial

Adrián Ravier junto a Javier Milei. Foto: X

El economista Adrián Ravier será el nuevo Vocero Presidencial, según anunció el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, a través de sus redes sociales.

“Todos los éxitos en esta nueva etapa Adrián querido. Gran desafío por delante: serás la voz de quién está haciendo grande a la Argentina nuevamente”, expresó el jefe de Gabinete en su cuenta de X.

También el asesor presidencial Santiago Caputo saludó la designación con un mensaje en redes sociales.

“Felicitaciones Adrián Ravier. Que las fuerzas del cielo te acompañen”, posteó.

En tanto, el presidente Javier Milei respondió al posteo de Manuel Adorni sobre la asunción de Ravier y escribió una sigla que caracteriza a su Gobierno: “MAGA”.

Con la llegada de Ravier, el Gobierno apuesta a renovar el área de comunicación oficial en un contexto marcado por la investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito que involucra a Manuel Adorni.

¿Quién es Adrián Ravier?

Adrián Ravier, de 48 años, es licenciado en Economía por la Universidad de Buenos Aires y desarrolló una extensa trayectoria académica como docente en distintas universidades, entre ellas la UBA, ESEADE, UCES, la Universidad del Salvador y la Universidad Católica Argentina.

Actualmente dicta clases de Macroeconomía en la UCEMA y de Fundamentos de Economía en la Universidad Nacional de La Pampa.

Adrian Ravier. Foto: Wikipedia.

En el plano político, fue electo diputado nacional en 2025 tras encabezar una alianza entre La Libertad Avanza y el PRO en La Pampa, donde además preside el partido oficialista.

El economista mantiene una estrecha relación con Javier Milei, con quien compartió actividades académicas y editoriales, entre ellas la presentación del libro La batalla por la macroeconomía: el debate abierto entre Keynes, Friedman, Lucas y Hayek.

La designación marca una nueva etapa en la estrategia comunicacional del Gobierno, con la incorporación de una figura cercana al Presidente y de perfil técnico para ocupar uno de los cargos de mayor exposición pública de la administración nacional.