Científicos, militares, sindicalistas y la Iglesia analizarán los riesgos de la extranjerización del territorio. Foto: Noticias Argentinas

La Comisión de Ciencia y Tecnología del Senado de la Nación, presidida por el senador nacional Eduardo “Wado” de Pedro, realizará este miércoles 24 de junio a las 17 horas, en el Salón Azul del Palacio Legislativo, una reunión informativa que reunirá a científicos, especialistas, referentes sociales, representantes eclesiásticos, académicos, dirigentes sindicales, militares y ex combatientes para analizar las consecuencias que podría tener el proyecto de “Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada” sobre el control del territorio, las zonas de frontera, los recursos estratégicos y la soberanía nacional.

La actividad pondrá el foco en las modificaciones que el proyecto propone sobre la Ley de Tierras Rurales y los mecanismos que hoy limitan la concentración extranjera de tierras, protegen cuerpos de agua, áreas estratégicas y zonas de frontera. Los expositores abordarán los riesgos del proyecto del gobierno en materia de seguridad y defensa nacional, al reducir el control territorial de las zonas de frontera y facilitar el desarrollo del narcotráfico, el contrabando, la trata de personas y otras actividades de crimen organizado.

Wado de Pedro. Foto: NA.

La jornada estará organizada en tres bloques temáticos. El primero, titulado “El territorio en disputa: extranjerización, manejo del fuego y desalojos”, contará con las exposiciones de Matías Oberlin (CONICET y Observatorio de Tierras PRIHA-FCE-UBA), Florencia Gómez (Ceppas y ex directora del Registro Nacional de Tierras Rurales), Ernesto Alonso (CECIM La Plata), Gervasio Muñoz (Inquilinos Agrupados), Lucía Yáñez (CIEPA-FAUBA) y Nahuel Levaggi (UTT y Mesa Agroalimentaria).

El segundo bloque, “Límites al interés público y la defensa nacional: control fronterizo, narcotráfico e impacto sobre la soberanía y la geopolítica de la Argentina”, reunirá al senador nacional Jorge Capitanich, la subsecretaria de Políticas Ambientales de la provincia de Buenos Aires, Tamara Basteiro, el general brigadier retirado Fabián Brown y el especialista en relaciones internacionales y geopolítica Juan Gabriel Tokatlian.

Senado, plenario de Comisiones

La actividad concluirá con el bloque “Defender nuestro territorio: una causa nacional”, en el que participarán el secretario general del Sindicato del Seguro y cosecretario general de la CGT, Jorge Solá; el ex jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, teniente general retirado Martín Paleo; el obispo de Chascomús e integrante de la Comisión Episcopal de Pastoral Social, monseñor Juan Ignacio Liébana; y el senador nacional Eduardo “Wado” de Pedro.

Durante la jornada se debatirán las consecuencias que distintos especialistas advierten respecto de las modificaciones impulsadas por el proyecto oficial, entre ellas la eliminación de límites a la concentración extranjera de tierras rurales, la flexibilización del control sobre zonas de frontera y cuerpos de agua estratégicos, los cambios en el régimen de expropiaciones, la aceleración de procesos de desalojo y la modificación de las restricciones vigentes para el cambio de uso del suelo en áreas afectadas por incendios.

A través de la participación de especialistas, científicos, dirigentes sociales, representantes de la Iglesia, militares, académicos y referentes institucionales, la jornada buscará persuadir a los senadores y senadoras que aún no tienen una decisión tomada respecto al proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, poniendo de manifiesto que la iniciativa del Gobierno compromete y pone en riesgo la soberanía, la seguridad y la defensa nacional.