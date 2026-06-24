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No hay PBI ni se mide la riqueza: el curioso país de Asia que registra la felicidad como un “bien”

Este país que decidió medir su desarrollo no en términos de riqueza material, sino a partir de la Felicidad Nacional Bruta, un modelo impulsado en 1972 que propone que el progreso económico solo tiene sentido si mejora el bienestar integral de la población.

Ezequiel Alippe
Por Ezequiel Alippe
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En este país no se "mide" la riqueza de manera tradicional.
En este país no se "mide" la riqueza de manera tradicional. Foto: Unsplash.
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En un mundo donde el crecimiento económico suele dominar cada decisión de Estado, existe un país que parece haber tomado un rumbo completamente distinto. En el corazón del Himalaya, el pequeño reino de Bután sostiene un modelo que desconcierta a economistas, politólogos y viajeros: allí, el éxito de una nación no se mide por el Producto Bruto Interno, sino por algo mucho más intangible: la felicidad.

Bután: el origen de una idea que desafía al mundo

La gran pregunta que surge es entender cómo se gobierna un país que declara que la espiritualidad puede ser más importante que la riqueza. Este es el caso de Bután, y su extravagante política de Estado. El concepto de la Felicidad Nacional Bruta (FNB) fue impulsado en 1972 por el entonces monarca Jigme Singye Wangchuck, quien planteó una idea que, en su momento, sonó casi provocadora: el desarrollo material no tiene sentido si no mejora la vida interior de las personas.

Ciudadanos de Bután. Foto: Unsplash.

Mientras gran parte del planeta discutía tasas de crecimiento, inflación o exportaciones, Bután comenzaba a construir un sistema donde la “medición del bienestar” incluía emociones, valores culturales y equilibrio mental. La pregunta que dejó flotando aquel rey sigue resonando hoy: ¿de qué sirve un país más rico si su gente no es más feliz?

Los cuatro pilares que sostienen un modelo único

El Estado butanés organiza todas sus políticas públicas alrededor de cuatro pilares que, en conjunto, intentan sostener este extraño equilibrio entre modernidad y tradición:

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  • El primero es el desarrollo socioeconómico sostenible, donde el crecimiento económico es permitido, pero siempre condicionado a una distribución equitativa.
  • El segundo es la preservación cultural, que protege el idioma Dzongkha, las tradiciones budistas y hasta la vestimenta tradicional, obligatoria en ciertos espacios públicos.
  • El tercero es la conservación ambiental, quizá uno de los más llamativos: Bután es uno de los pocos países del mundo con emisiones de carbono negativas, y más del 60% de su territorio está cubierto por bosques protegidos.
  • El cuarto es la buena gobernanza, orientada a instituciones que, al menos en teoría, deben priorizar el bienestar ciudadano por encima de cualquier interés económico.

Medir la felicidad: ¿ciencia o utopía?

Lo más intrigante de este modelo no es solo su filosofía, sino su intento de convertir la felicidad en algo medible. Bután evalúa la FNB a través de nueve dominios, que incluyen salud, educación, uso del tiempo, resiliencia ecológica y bienestar psicológico.

La paz espiritual es una de las claves de Bután. Foto: Unsplash.

Estos se desglosan en 33 indicadores concretos que se aplican mediante censos nacionales. A partir de esos datos, la población es clasificada en categorías que van desde “Infelices” hasta “Profundamente felices”, pasando por niveles intermedios de bienestar emocional.

Las sombras detrás del país de la felicidad

Aunque el relato de Bután suele aparecer envuelto en un aura casi idealista, el modelo no está exento de tensiones. El desempleo juvenil se ha convertido en un problema creciente, empujando a muchos jóvenes a emigrar en busca de oportunidades laborales más amplias.

Niños en Bután. Foto: Unsplash.

La llegada de la televisión e internet en 1999 abrió una puerta inesperada: nuevas aspiraciones de consumo que chocan con el estilo de vida tradicional. A esto se suma una dependencia estructural del comercio exterior y la ayuda internacional, necesaria para sostener infraestructura básica en un territorio montañoso y de difícil acceso.

De todos modos, Bután sigue siendo un caso único en el mundo. Un país que se pregunta, con total seriedad, si el progreso debe medirse en dinero o en bienestar interno. Y, por supuesto, esto podría poner en jaque las grandes mediciones económicas del mundo y un sistema global que tiende cada vez más a la infelicidad y la insatisfacción.

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Ezequiel Alippe
Ezequiel Alippe

Redactor

Magíster en Periodismo por la Universidad de San Andrés (UdeSA). Conductor de "Área de Tensión", de Lunes a Viernes de 18 a 20 hs por el streaming de Canal 26. Leer bio

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