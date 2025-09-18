Causa Vialidad: Cristina Kirchner deberá pagar 684 mil millones de pesos

La Cámara Federal de Casación Penal desestimó los argumentos de la defensa y consideró que la actualización basada en el IPC es un método razonable y no arbitrario para preservar el valor real del beneficio ilícito frente a la devaluación monetaria.

Cristina Fernández de Kirchner.

La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por Mariano Hernán Borinsky, Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña, confirmó este miércoles que Cristina Fernández de Kirchner deberá pagar 684 mil millones de pesos en el marco de la causa Vialidad.

La decisión de Casación ratificó la postura del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2, que había actualizado el monto del decomiso usando como criterio el Índice de Precios al Consumidor (IPC).

En su momento, la expresidenta cuestionó el método usado por los peritos de la Corte para definir el monto tras sostener que el decomiso total debía ser solo de 42.000 millones de pesos, según cálculos de sus propios técnicos, con base en la tasa pasiva promedio del Banco Central.

Cristina Fernández de Kirchner deberá pagar 684 mil millones de pesos. Foto: Reuters (Tomás Cuesta)

A pesar de ello, los magistrados desestimaron los argumentos de la defensa de Cristina y consideraron que la actualización basada en el IPC es un método razonable y no arbitrario para preservar el valor real del beneficio ilícito frente a la devaluación monetaria.

Asimismo, sostuvieron que las defensas no lograron demostrar errores de interpretación normativa ni arbitrariedad en la resolución del tribunal oral.

Por último, la Cámara declaró abstractos otros planteos de las defensas, incluyendo una nulidad rechazada por el tribunal oral y la oposición a la denegación del efecto suspensivo del recurso de casación.

El argumento desestimado de Cristina Kirchner

Cristina Kirchner había argumentado que dicho monto se tomó como ”definitiva sin debate previo, afectando el derecho de defensa y el principio de juez natural”. Y agregó: “No tengo bienes que sirvan a esos fines y que, consecuentemente, puedan ser ejecutados, tal como se desprende de la intimación que aquí respondo”.

En esa misma línea, insistió: “No tuve ni tengo en mi patrimonio cosas que hayan servido para cometer el hecho enjuiciado en autos, ni tampoco bienes o ganancias que resulten el producto o el provecho del referido episodio, y por ende, sean decomisables”.

Cristina Fernández de Kirchner no consideró justa la resolución de Casación Penal. Foto: Reuters (Tomás Cuesta)

En su escrito, el abogado Carlos Beraldi aseveró que “la suma se torna técnicamente inadecuada, genera valores artificialmente altos y es contraria a precedentes”.

También, recordó que la Justicia usó la tasa pasiva del BNA en los expedientes ligados a Vialidad, como Hotesur-Los Sauces: “En este caso, arrojaría cifras 100 veces menores”. Por último, según la expresidenta, todo lo expuesto representa un trato “arbitrario y desigual”.