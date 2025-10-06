Diego Santilli, el reemplazo de Espert en la lista de LLA: “Este es el camino”

Diego Santilli sostuvo que “le toca asumir la responsabilidad” al pasar del tercer puesto al primero en la lista de diputados de La Libertad Avanza y ratificó además otros mensajes de campaña esta mañana en Radio Rivadavia.

Diego Santilli y Karina Milei Foto: -

Diego Santilli salió a dar sus primeras declaraciones luego de haber quedado como cabeza de la lista de diputados de La Libertad Avanza por la baja de José Luis Espert y afirmó que “le toca asumir la responsabilidad” junto a distintos mensajes de campaña.

Diego Santilli, candidato a diputado nacional por la alianza entre La Libertad Avanza y el PRO. Foto: Agencia Noticias Argentinas /RRSS

Santilli enumeró: “Nos tienen que votar porque logramos sustancialmente parar la inflación, terminamos con la intermediación de los planes y también porque tenemos el 53% de trabajadores en la informalidad y nos merecemos una modernización laboral”.

“Tenemos que tener más diputados y senadores para que se apruebe un nuevo Código Penal para que la lucha contra la delincuencia sea clara y contundente”, continuó el ex vicejefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Propuso además “una reforma fiscal para que el ciudadano pague menos impuestos y que lleguen inversiones”.

El mensaje de Diego Santilli tras la renuncia de Espert. Foto: X

Por otro lado, reafirmó su eje de campaña como la convocatoria al electorado que no fue a votar el pasado 7 de septiembre ya que el aquellos del PRO y de La Libertad Avanza “no estuvo” y “hay que seducirlos porque son más exigentes y piden explicaciones”.

Elecciones Legislativas 2025: el primer acto de La Libertad Avanza tras la renuncia de Espert

El día de mañana en Mar Del Plata, Diego Santilli acompañará como cabeza de lista su primer acto junto al presidente Javier Milei y su comitiva, en el cual realizarán una caminata por la calle Güemes.

Javier Milei en Santa Fe. Foto: Presidencia

“Este es el camino. No es por la cara, es por el concepto, por el proyecto, por el rumbo que ha trazado el Presidente y porque de una vez por todas los argentinos nos tenemos que animar a hacer el cambio”, sintetizó el diputado, y agregó: “Hicimos un esfuerzo hasta acá. Fueron 21 meses difíciles, pero por algo lo eligieron a Javier Milei”.