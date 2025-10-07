Una diputada nacional de La Libertad Avanza cuestionó a Milei tras su show: “No soy cómplice”

El mensaje se dio luego de la presentación de Javier Milei en el Arena de Buenos Aires despegándose del show realizado con “la plata de los contribuyentes”

La funcionaria lo hizo a través de su cuenta de Twitter. Foto: Autor: JUAN VARGAS/NA

La diputada nacional de La Libertad Avanza, Lourdes Arrieta, posteó en X durante el show de Javier Milei en el Arena de Villa Crespo deslindándose de la performance realizada “con la plata de los contribuyentes”.

“Esto no fue lo que acompañé en 2023″, afirmó la diputada y agregó: “En buena hora, no soy cómplice”.

En este sentido, Arrieta se había manifestado en contra de la Ley Bases y sostuvo que quienes rodearon a Javier Milei, lo llevaron a tropiezos importantes abusando de su popularidad. No le había soltado la mano al presidente hasta este momento.

Con la plata de los contribuyentes... Ahora puedo decir que la vi. Pura mentira mientras sus antes votantes no llegan a fin de mes, ni al 20, y la mayoría de la sociedad está bajo la línea de pobreza.… https://t.co/lXXdrzRj3W — Lourdes M Arrieta (@lulumicart) October 7, 2025

Lourdes Arrieta versus Javier Milei

El conflicto entre la diputada y el Presidente de la Nación data del año 2024 cuando ella formó parte de la comitiva que visitó a genocidas en la cárcel, a la cual Milei desconoció y cuyas responsabilidades quedaron en Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados.

Tiempo después, a mediados de 2025, Lourdes Arrieta rompió con el bloque de La Libertad Avanza en Diputados formando el bloque “Coherencia” ya que dejó de creer en el proyecto libertario por “fallarle a sus raíces”.

Lourdes Arrieta en la Cámara de Diputados, ahora en un nuevo bloque separado de LLA. Foto: Instagram @lulumicart

“Lamento mucho que en tan pocos meses, por todos estos traspiés, las causas de corrupción -no solamente lo de Espert, lo del Fentanilo, las cripto- haya decaído la imagen del presidente, que aparentemente también estaría involucrado en todos estos episodios“, declaró en la radio Delta 90.3 FM ayer por la noche.

La diputada del patito en la cabeza

Lourdes Arrieta fue noticia por ponerse los virales patitos en la cabeza y al respecto dijo: "Me volvería a poner los patitos en la cabeza. Eso sí: creo que prefiero que me recuerden o me reconozcan como “la diputada patito” antes que como corrupta, coimera“.