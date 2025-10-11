La respuesta de Diego Santilli cuando le preguntaron por el cumplimiento de la Ley de Discapacidad: “Llamalo al Gobierno”

Diego Santilli dialogó con Diego Iglesias en Radio Con Vos y entre otros temas, respondió a la pregunta sobre el cumplimiento de la Ley de Discapacidad.

El candidato a diputado por La Libertad Avanza en reemplazo de Espert dialogó con Diego Iglesias. Foto: Captura de pantalla de Radio Con Vos

Diego Santilli fue confirmado como cabeza de lista de La Libertad Avanza para las elecciones del 26 de octubre, tras el fallo de la Cámara Nacional Electoral a favor del Gobierno. En este contexto, el candidato en lugar de Espert dialogó con Diego Iglesias en Radio Con Vos y entre otros temas, se refirió al cumplimiento de la Ley de Discapacidad.

En un ida y vuelta de temáticas que rodean la agenda libertaria, Diego Iglesias planteó el cumplimiento de la Ley de Discapacidad. Santilli había votado en contra de leyes para aumentar a jubilados, emergencia en discapacidad y pediatría y financiamiento al Garrahan y explicó que no lo hizo desde un lado “insensible”, sino para apoyar a Javier Milei como espacio político entendiendo el objetivo del superávit fiscal.

“No es un problema de insensibilidad de un lado y sensibilidad del otro ¿Qué queremos hacer? ¿Queremos volver a lo peor de la Argentina?“, consideró. ”No, que cumpla el Gobierno con la ley", sostuvo Iglesias.

“Bueno, el Gobierno va a tomar decisiones, pero yo lo que te quiero decir es: llamalo al Gobierno y planteale que cumpla la ley”, soltó Santilli. “Pero vos sos parte, sos el candidato más importante de la provincia de Buenos Aires”, respondió Iglesias.

“Yo soy parte del Parlamento que defiende a un presidente que está bancando una posición estructural para salir adelante y voy a seguir acompañándolo. Y esa es la decisión que hemos tomado nosotros”, precisó el candidato libertario que irá en lugar de Espert.

El mensaje de Santilli tras el fallo de la Cámara Nacional Electoral

"Es un honor para mí encabezar la lista de Diputados Nacionales por la provincia de Buenos Aires de La Libertad Avanza y formar parte del equipo que impulsará en el Congreso las reformas que hacen falta para consolidar todo lo logrado y garantizar todo lo que falta", sostuvo Santilli. El tuit fue escrito casi a las dos de la tarde del sábado 11 de octubre, jornada en la que se dio a conocer el fallo a favor del Gobierno.

Santilli será candidato en la lista de La Libertad Avanza. Foto: Twitter de La Libertad Avanza

“Gracias presidente Javier Milei por confiar en mí. El esfuerzo y el sacrificio que hicimos los argentinos estos dos años va a valer la pena”, concluyó. Tras la baja de Espert, el juez Alejo Ramos Padilla había considerado previamente a Karen Reichardt como primera en la lista y finalmente, su resolución quedó sin efecto.