Javier Milei visita a Donald Trump tras el apoyo financiero de Estados Unidos

El mandatario argentino se presentará en la Casa Blanca para fortalecer la relación bilateral luego del acuerdo económico por 20 mil millones de dólares.

Reunión de Javier Milei con Donald Trump. Foto: NA

El presidente Javier Milei se reunirá este martes en la Casa Blanca con su par estadounidense, Donald Trump, luego del respaldo financiero que la gestión libertaria cerró la semana pasada con la administración republicana.

El mandatario partió cerca de las 15:15 del lunes con destino a Washington DC, acompañado por una comitiva integrada por la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, los ministros de Economía, Luis Caputo, y de Seguridad, Patricia Bullrich, y el titular del Banco Central, Santiago Bausili.

Reunión de Javier Milei con Donald Trump. Foto: REUTERS

En la capital estadounidense ya se encontraban el canciller Gustavo Werthein, el embajador argentino, Alejandro “Alec” Oxenford, y el asesor presidencial Santiago Caputo.

La esperada audiencia entre los dos presidentes en el Salón Oval de la Casa Blanca se venía negociando por la diplomacia de ambos países desde hacía varios meses.

El encuentro se concretará pocos días después del apoyo financiero que se acordó con el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, para estabilizar la situación cambiaria de la Argentina y que fue calificado por el propio Milei como “histórico”.

Javier Milei junto al Secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Scott Bessent. Foto: Presidencia

Existe expectativa por la chance de que se aproveche el encuentro para anunciar un acuerdo comercial bilateral, en el que viene trabajando Werthein desde hace tiempo.

La agenda de Javier Milei en EEUU

Los horarios de las actividades de Milei en Washington están sujetos a modificación, debido a la movida agenda de Trump, quien debía regresar a su país desde Egipto, donde encabezó la firma del acuerdo de paz en La Franja de Gaza.

De no mediar inconvenientes, las actividades de Milei serán las siguientes:

Martes 14 de octubre

12 hs - El Presidente Milei arribará a la Casa Blanca, donde saludará a su par norteamericano, Donald Trump, y firmará el libro de honor. Luego mantendrá una reunión con Trump.

12:45 hs - Almuerzo de trabajo en honor al Presidente Milei, del que participarán las comitivas argentina y estadounidense.

13:45 hs - Despedida al Presidente Milei, a cargo del Presidente Trump.

17 hs - Participación en la ceremonia de homenaje a Charlie Kirk (a confirmar).

Horario a confirmar - Firma del Libro de Visitas de la Blair House y fotografía con el personal de la Casa de Huéspedes.

22 hs - Partida del vuelo especial que llevará al Presidente de regreso a la Argentina.

Miércoles 15 de octubre