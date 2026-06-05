Acuerdo militar con Estados Unidos: el Gobierno firmó un pacto para comprar drones del Ejército norteamericano

El encuentro se llevó a cabo en el Hotel Doral de Miami. Foto: Prensa Gobierno

A través del Ministerio de Defensa, el Gobierno selló dos convenios bilaterales con la embajada de los Estados Unidos para potenciar el equipamiento de las Fuerzas Armadas locales. La iniciativa permitirá el ingreso de la Argentina a una plataforma internacional de venta de aeronaves no tripuladas y sistemas de protección aérea, de modo que ambos países coordinarán también el suministro mutuo de combustible durante los operativos conjuntos.

El ministro de Defensa, Carlos Presti, encabezó el acto oficial junto al diplomático norteamericano Peter Lamelas en las oficinas de la cartera nacional. Las delegaciones de ambos países celebraron la firma de los documentos como un paso clave para el desarrollo tecnológico de los cuarteles locales, por este motivo los funcionarios calificaron la medida como una verdadera ampliación en las tareas de colaboración logística de la región.

El ministro de Defensa y el embajador de Estados Unidos en Argentina participaron de un acto oficial. Foto: Cuenta de Twitter @USAmbassadorARG

El primer documento de trabajo agilizará el soporte de insumos básicos entre las escuadras militares durante los despliegues de entrenamiento en el territorio continental. Los representantes del Estado argentino ratificaron el convenio de intercambio de servicios que se encuentra vigente entre las dos administraciones desde el año 2009, de ahí que las bases de operaciones podrán cruzar cargas de combustible según las necesidades técnicas de cada misión.

Los voceros de la cartera militar explicaron que este andamiaje administrativo mejorará los tiempos de respuesta de los soldados en los ejercicios combinados de adiestramiento. El sistema de convenios cubrirá las necesidades de mantenimiento de las naves en las escalas de los puertos y en las tareas de asistencia humanitaria, por ende los especialistas contarán con un marco legal predecible para coordinar los movimientos de las tropas.

El convenio estratégico incluye además un protocolo especial para la atención de urgencias logísticas en situaciones de catástrofes o de peligro inminente. Las dos naciones coordinarán sus recursos de forma inmediata ante cualquier imprevisto que requiera un despliegue de ayuda comunitaria, por lo cual los mandos medios tendrán la facultad de activar los mecanismos de auxilio sin trabas burocráticas.

U.S. President Donald Trump shakes hands with Argentina's President Javier Milei as they take part in a charter announcement for Trump's Board of Peace initiative aimed at resolving global conflicts, alongside the 56th annual World Economic Forum (WEF), in Davos, Switzerland, January 22, 2026. REUTERS/Jonathan Ernst Foto: REUTERS

La segunda carta de intención formalizó la entrada del país a un catálogo cerrado de compras militares que maneja el Pentágono de forma directa. La herramienta informática centralizará la oferta de dispositivos aéreos de vigilancia y los equipos de última generación para interceptar aparatos enemigos, de modo que las fuerzas de seguridad locales accederán de forma rápida a materiales que ya cuentan con el sello de aprobación del ejército estadounidense.

El Gobierno nacional consideró que la modernización de los equipos resulta indispensable ante los profundos cambios que sufren los conflictos bélicos modernos. Las experiencias internacionales demostraron la enorme importancia de estos elementos para el cuidado de los objetivos económicos y la protección de las fronteras nacionales, razón por la cual el embajador Peter Lamelas celebró el acuerdo como una muestra clara de liderazgo regional.