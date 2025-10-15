Elecciones Legislativas 2025: el peronismo utilizará su propia aplicación para contabilizar los votos

El Partido Justicialista tendrá un servicio propio para mostrar los resultados electorales, teniendo en cuenta a Fuerza Patria y otras coaliciones del espacio.

Fuerza Patria en Buenos Aires Foto: -

El Partido Justicialista, en todas sus variantes, entre las cuales destaca la alianza electoral Fuerza Patria, utilizará su propia aplicación para mostrar los resultados de las Elecciones Legislativas este 26 de octubre del 2025.

En este sentido, el PJ buscará presentar un resultado unificado positivo a nivel nacional y diferenciarse además de La Libertad Avanza, lista que tendrá presencia en cada provincia argentina, mientras que Fuerza Patria sólo estará en 14.

Elecciones legislativas 2025: cómo funcionará la aplicación de Fuerza Patria

En esta aplicación, los resultados se mostrarán agrupados en los grandes espacios políticos: Peronismo, La Libertad Avanza, Izquierda, Provincias Unidas, Frentes Locales y Otros. Además, el conteo actualizado incluirá los números de legisladores ya electos.

Partido Justicialista Bonaerense: Mesa de Cabecera en la Pcia. de Bs As. Foto: PJ bonaerense

Según el PJ, el objetivo principal de esta estrategia es mostrar los resultados en tiempo real desde la misma noche del 26 de octubre y compararlos no solo con La Libertad Avanza, sino también con los demás partidos.

Esta app buscará mostrar resultados del peronismo unido en todas sus variantes a nivel provincial ya que, en caso de ser electos, formarán parte del mismo bloque en las Cámaras del Congreso de La Nación. De este modo, evitarán la división de los votos y se presentarán como un todo unificado.

Qué listas presenta el PJ en las provincias

El PJ Nacional se presentará a los comicios para elegir diputados y senadores este octubre en las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Río Negro, Neuquén, Catamarca, Chaco, Corrientes, Tierra del Fuego, Salta, Misiones, Jujuy y la Ciudad de Buenos Aires como Fuerza Patria.

Jorge Taiana, cabeza de la lista de Fuerza Patria en la Provincia de Buenos Aires.

Otros partidos dependientes del PJ que no son del más nombrado a nivel nacional son el Frente para la Victoria en Formosa, Defendemos La Pampa, Defendamos La Rioja, el Partido Justicialista de Mendoza, Fuerza Santacruceña, Fuerza San Juan o Tucumán Primero y el PJ Nacional de San Luis.

En Santiago del Estero se va a contemplar tanto el Frente Cívico por Santiago, liderado por el actual gobernador, Gerardo Zamora, como la lista de Fuerza Patria, que lleva a José Emilio “Pichón” Neder como candidato.

Gerardo Zamora, Gobernador de Santiago del Estero, encabezará el Frente Cívico por Santiago Foto: Gobierno de la Provincia de Santiago del Estero

Las listas que no serán incluidas son aquellas que “buscan dividir el voto peronista”, así como la encabezada por Fernando Gray en la Provincia de Buenos Aires.

El video de campaña de Diego Santilli

El PJ Nacional se muestra optimista frente a las próximas elecciones luego del escándalo narco que involucró a José Luis Espert y lo dejó encabezando la lista provincial de LLA luego de una decisión judicial a pesar de haberse bajado de la candidatura.

En este marco, Diego Santilli y Karen Reichardt lanzaron un nuevo video de campaña en el que dice: “Para votar al colorado, marcás al pelado”.