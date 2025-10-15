Se levantó la sesión en Diputados para interpelar a Caputo, Karina Milei y Lugones

La oposición en Diputados había convocado a Caputo, en medio del apoyo de Estados Unidos; y a Karina Milei y el ministro de Salud Mario Lugones por las presuntas coimas en Discapacidad.

Cámara de Diputados Foto: FOTO: (fotografia.dgpd)/ NA.

Luis Caputo, Karina Milei y Mario Lugones informaron que no asistirán a la sesión de interpelación en Diputados por “cuestiones de agenda”. Los funcionarios de La Libertad Avanza justificaron su ausencia por los compromisos previos incompatibles con la convocatoria y por este motivo, Martín Menem levantó la sesión en horas del mediodía del miércoles 15.

En los fundamentos presentados ante la Cámara de Diputados, Caputo sostuvo: “No concurriré en razón de compromisos asumidos con antelación”. Por su parte, Karina Milei y Lugones expresaron razones similares y la objeción de agenda fue el argumento central para dilatar su participación.

Los funcionarios fueron convocados por la oposición en Diputados. Foto: Noticias Argentinas, Twitter oficial de Karina Milei y Twitter oficial de Mario Lugones

La decisión generó críticas por parte de la oposición que impulsó la interpelación y reclamaron la responsabilidad institucional de responder ante el cuerpo legislativo. Sumado a eso, indicaron que el argumento de agenda se emplee para evitar el control político.

Se levantó la sesión en Diputados para interpelar a Caputo, Karina Milei y Lugones

Por falta de quorum, la sesión en la Cámara de Diputados fracasó y fue levantada por Martín Menem a las 12.30 con la presencia de solo doce diputados, donde se debía tratar la interpelación a Caputo.

Además, el presidente de la Cámara también levantó la sesión pautada para las 14, donde estaba previsto interpelar a Lugones y Karina Milei, quienes también comunicaron sus inasistencias de manera oficial.

Posterior a la sesión, los bloques opositores de Unión por la Patria, Encuentro Federal, la Coalición Cívica, y Democracia para Siempre pidieron en una carta que se reprograma las tres interpelaciones. “Ante las ausencias de Luis Caputo, Mario Lugones y Karina Milei a las interpelaciones convocadas para hoy, con diversos bloques exigimos que la Presidencia de Diputados reprograme las mismas para garantizar su presencia efectiva”, subraya el documento firmado por el jefe de Unión por la Patria, Germán Martínez.

Qué va a pasar con Caputo, Karina Milei y Mario Lugones

La Cámara deberá decidir si acepta esas justificaciones o avanza con medidas. Mientras tanto, la tensión institucional se mantendrá mientras se define si la interpelación sigue adelante sin ellos o si serán citados de nuevo bajo otro mecanismo.