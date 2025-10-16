Del litio a Vaca Muerta: cuáles son las prioridades de Estados Unidos en Argentina

Los intereses de Estados Unidos en la República Argentina se vinculan a siete líneas de acción que incluyen la inversión de empresas norteamericanas en cuestiones como Vaca Muerta, el uranio y el litio, entre otras.

Estados Unidos está interesado en siete líneas de acción en la República Argentina que incluyen beneficios junto a la inversión de empresas norteamericanas en cuestiones como Vaca Muerta y algunos recursos como el uranio y el litio.

Santiago Caputo y su asesor Manuel Vidal continúan el recorrido por los Estados Unidos de América para cerrar cuestiones de interés geopolítico y económico que exige el país del norte para hacer efectivo el acuerdo del swap por los 20 mil millones de dólares más el acuerdo con bancos privados y fondos soberanos por el mismo monto.

Las prioridades de la Casa Blanca en Argentina

Uranio

Litio

Refinerías

Tierras raras

Vaca Muerta

Infraestructura-Puertos

Tecnología

Fuentes cercanas al Gobierno le indicaron a TN que además piden reconversión tecnológica, que se refiere a que Estados Unidos se convierta en el principal proveedor de estos servicios, en búsqueda de un retroceso de los avances de China en el rubro en la región latinoamericana.

Los detalles del acuerdo comercial Argentina-USA

A parte del swap entre Estados Unidos y Argentina, el Ministro de Economía junto a Alec Oxenford, el embajador argentino en el país del norte, siguen en búsqueda de la firma de un “importante acuerdo comercial”.

“No puedo dar detalles porque firmé un acuerdo de confidencialidad, pero puedo decir que es muy importante. Se habló en la reunión del gabinete y el presidente Trump participó activamente”, comentó Oxenford.

Alec Oxenford, embajador argentino en Estados Unidos, habló sobre un próximo acuerdo comercial

Un punto llamativo en la reunión de las comitivas de ambos países es que estuvo presente el Secretario de Energía estadounidense, Chris Wright, con claros intereses en la firma del acuerdo.

“Me parece que en breve vamos a tener noticias muy buenas”, se limitó a decir el embajador argentino respecto a la firma del acuerdo.