Fusión de los ministerios de Justicia y Seguridad: la proyección de Milei después de las elecciones legislativas

Javier Milei evalúa la fusión de los ministerios de Seguridad y Justicia. Qué se sabe de la idea del presidente post elecciones del 26 de octubre.

Milei encabezó su segunda reunión de Gabinete. Foto: NA

Javier Milei tiene en mente fusionar dos ministerios: el de Justicia y Seguridad. El líder de La Libertad Avanza viene de atravesar tres situaciones dentro de su Gabinete previo a las elecciones como la renuncia de Gerardo Werthein como canciller y la designación de su reemplazo: Pablo Quirno; y la renuncia de Mariano Cúneo Libarona a Justicia.

El ambiente de la política está expectante a las elecciones legislativas del próximo 26 de octubre y Milei planifica la arquitectura de su Gabinete con las salidas confirmadas de Cúneo Libarona en Justicia y Werthein en Relaciones Exteriores. Son varias las áreas que quedarán acéfalas, ya que, por ejemplo, Patricia Bullrich, ministra de Seguridad, prepara su desembarco como senadora nacional.

Werthein renunció a su cargo como ministro de Relaciones Exteriores.

Además, Manuel Adorni pasará a la Legislatura porteña, aunque podría sostener su labor como vocero presidencial; mientras que el ministro del de Defensa, Luis Petri, se alista para convertirse en senador por Mendoza.

Según TN, desde el gobierno de Milei no van a comunicar la fusión o no de los ministerios de Justicia y Seguridad antes de las elecciones y hasta tanto no se concreten los cambios formales de nuevos ministros.

Mientras tanto, definen a los reemplazantes de los funcionarios que renunciaron. En Justicia, hay dos nombres: el del viceministro del área, Sebastián Amerio; y el intendente de General Pueryrredón, Guillermo Montenegro.

Cúneo Libarona renunció a su cargo como ministro de Justicia.

Por su parte, Pablo Quirno reemplazó de manera oficial a Gerardo Werthein en Cancillería y dejó su puesto de secretario de Finanzas. Su posible reemplazo sería el viceministro José Luis Daza.

Otro funcionario en la mira es Guillermo Francos, aunque por el momento, el Gobierno no tiene definiciones concretas acerca del futuro del jefe de Gabinete antes de las elecciones legislativas.

Gobernadores podrían incorporarse al Ejecutivo mediante áreas estratégicas para la producción, como la secretaría de Minería, Energía, Obras Públicas y Agricultura, entre otras, a los fines de ampliar los lugares para segundas líneas sin ceder puestos en el Gabinete.

Los ministros que siguen en el Gobierno pase lo que pase en las elecciones