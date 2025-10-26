Qué pasa si no fui a votar en las elecciones legislativas: de cuánto es la multa y cómo justificar la ausencia

El 26 de octubre se celebraron los comicios de medio término. Qué excepciones contempla la ley, cómo evitar multas y qué opciones tiene el votante si no participó.

Elecciones, votación. Foto: NA

Las elecciones legislativas contaron con un presentismo del 66%, el más bajo en unos comicios de medio término desde la vuelta de la democracia. Tal como lo indica la ley Saénz Peña promulgada en 1912, el voto es universal, secreto y obligatorio.

En ese contexto, en caso de no presentarse a cumplir con el deber cívico, el ciudadano se expone a una sanción en forma de multa.

De cuánto es la multa por no votar

La multa por no ir a votar en las elecciones a nivel país en 2025 varía entre $50 y $500, según lo establecido en el Artículo 125 del Código Electoral Nacional. Estos son los valores:

Primera infracción: $50.

Segunda infracción: $100.

Tercera infracción: $200.

Cuarta infracción: $400.

Quinta o más infracciones: $500.

Comicios.

Sin embargo, la reglamentación contempla excepciones para aquellas personas que, por motivo de fuerza mayor, no puedan presentarse a votar. En estos casos, se debe justificar la ausencia frente a la Justicia Electoral para no ser sancionados con una penalidad económica.

Cómo justificar la ausencia en las elecciones

Cabe aclarar que este trámite solo le corresponde hacerlo a los ciudadanos argentinos habilitados a votar y para quienes rigen la obligatoriedad (mayores a 18 años y menores de 70). Además, los extranjeros no están habilitados por la justicia para participar de las elecciones nacionales.

Las excepciones que se contemplan para no sancionar la ausencia en las elecciones son:

Encontrarse a más de 500 kilómetros del lugar de votación.

Encontrarse enfermo, debilitado o imposibilitado por motivos de fuerza mayor.

Estar de viaje fuera del país.

Estar viviendo en el exterior.

Cualquier otra razón por la cual el votante se ausente a los comicios, no será contemplada y quedará registrado en el régimen de infractores.

Elecciones. Foto: REUTERS

En el caso de ausentarse a la elección, el ciudadano debe llevar a cabo el trámite correspondiente dentro de los 60 días posteriores al sufragio. El mismo puede realizarse de manera presencial o vía web en la página del registro de infractores.

En caso de hacerlo de manera online, estos son los pasos a seguir:

Ingresar a la página https://infractores.padron.gob.ar/ Escribir el número de DNI, género, distrito de votación y código de validación. Adjuntar un documento que acredite el motivo de la ausencia. Por ejemplo, un certificado médico, una constancia policial, pasajes de viaje o cualquier comprobante que respalde la inasistencia.

La justificación será analizada y evaluada por la secretaría electoral que corresponda. De ser aceptada, se excluirá al votante del Régimen de Infractores. Si es rechazada, el ciudadano en falta deberá abonar una multa que varía según la cantidad de ausencias en elecciones previas.