“Usted es un gran amigo de Argentina”: tras la contundente victoria electoral, Milei le respondió a Donald Trump su mensaje de apoyo

El presidente de Estados Unidos felicitó al libertario: “¡Está haciendo un trabajo excelente!”. Por su parte, Milei le agradeció al republicano por la confianza.

Javier Milei y Donald Trump. Foto: NA

Tras el contundente triunfo de su partido en las elecciones legislativas de este domingo, el presidente Javier Milei agradeció a su par de Estados Unidos, Donald Trump, por su apoyo en la antesala de la cita electoral y lo describió como “un gran amigo de la República Argentina”.

“Gracias presidente Donald Trump por confiar en el pueblo argentino. Usted es un gran amigo de la República Argentina. Nuestras naciones nunca debieron dejar de ser aliadas”, mencionó Milei a través de una publicación en la red social X.

Javier Milei y Donald Trump. Foto: REUTERS

“Nuestros pueblos quieren vivir en libertad. Cuente conmigo para dar la batalla por la civilización occidental, que logró sacar de la pobreza a más del 90% de la población mundial”, añadió el mandatario, tras el triunfo de La Libertad Avanza, con más del 40 % de los votos.

El mensaje de Milei fue en respuesta a una publicación previa de Trump en la que lo felicitó por su “aplastante victoria” y agregó: “Está haciendo un trabajo excelente. El pueblo argentino justificó nuestra confianza en él”.

El tweet de Donald Trump tras las elecciones legislativas 2025. Foto: X

Apoyo electoral

En los días previos a los comicios de este domingo, el mandatario estadounidense brindó al argentino su apoyo político y electoral explícito.

La ayuda se extendió además al plano económico, con un acuerdo de estabilización cambiaria para el intercambio de monedas por hasta 20.000 millones de dólares con Argentina y la intervención del Tesoro de Estados Unidos en el mercado cambiario argentino mediante la compra de pesos para inyectar liquidez en la economía del país.