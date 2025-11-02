CGT: extienden por 6 meses más el mandato del actual triunvirato

Héctor Daer, Octavio Argüello y Carlos Acuña seguirán al frente de la conducción de la Confederación General del Trabajo.

Héctor Daer, Octavio Argüello y Carlos Acuña. Foto: NA

La Confederación General del Trabajo (CGT) extenderá por 6 meses más el mandato del actual triunvirato. De esta manera, Héctor Daer, Octavio Argüello y Carlos Acuña seguirán en la conducción de la organización.

La CGT debía renovar sus mandatos el 5 de noviembre y por los próximos 4 años.

Héctor Daer, Octavio Argüello y Carlos Acuña. Foto: NA.

La decisión se da en un contexto clave frente al escenario del debate por la reforma laboral que impulsa el Gobierno.

Los sindicatos manifestaron en los últimos días el malestar sobre el proyecto que, según advierten, busca recortar derechos y limitar el poder de los gremios. “Se analizan tres escenarios: que el Gobierno convoque al diálogo, una eventual judicialización o medidas directas, desde paros hasta movilizaciones”, afirmaron.

Noticia en desarrollo...