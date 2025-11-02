Video: así se fue Mauricio Macri de la Quinta de Olivos después del fugaz encuentro con Milei

El expresidente cuestionó a Milei tras la reunión y dijo que no lograron ponerse de acuerdo. El video del momento que abandonó la Quinta de Olivos después de casi dos horas.

El expresidente mantuvo una reunión de casi dos horas con Milei en Olivos.

Mauricio Macri y Javier Milei mantuvieron una breve reunión en la Quinta de Olivos en el marco de la victoria de La Libertad Avanza en las elecciones legislativas y la implementación de reformas que proyecta el Gobierno. La idea fue discutir ideas y alianzas, pero las renuncias de Guillermo Francos y Lisandro Catalán modificaron la dinámica del encuentro.

“Ayer fui invitado a comer por el presidente Milei en Olivos, en agradecimiento por el apoyo que le di en la semana más difícil de su gobierno antes de las elecciones. En el encuentro hablamos sobre los temas pendientes. La idea era pensar la mejor manera de reforzar los equipos y prepararse para esta segunda etapa, pero no logramos ponernos de acuerdo”, lanzó Macri a través de su cuenta oficial de Twitter.

La renuncia de Guillermo Francos como jefe de Gabinete y Lisandro Catalán al frente del ministerio del Interior se dieron mientras Milei y Macri estaban reunidos en la Quinta de Olivos. Es por eso que el líder del PRO se fue antes de lo previsto y fue interceptado por la prensa.

El video del momento en que Macri abandonó la Quinta de Olivos

“¿Cómo fue la reunión con Milei?“, preguntaron los periodistas que intentaban ubicar los micrófonos sobre la ventanilla del auto para documentar el testimonio de Macri. ”Nada, nada. Chau", expresó solamente.

Milei y Macri se reunieron durante casi dos horas.

Cabe resaltar que Macri ingresó a la Quinta de Olivos a las 19.45 y se retiró a las 21.50. De esta manera, estuvieron reunidos casi dos horas y se desconoce si pudieron concretar el menú gastronómico, teniendo en cuenta que en la previa, el expresidente le puso un tono distendido al encuentro al revelar que iban a cenar milanesas.

“No logramos ponernos de acuerdo”: la definición de Macri sobre Milei

Mauricio Macri utilizó sus redes sociales para exponer que no pudieron ponerse de acuerdo con Javier Milei en el fugaz encuentro que mantuvieron en la Quinta de Olivos. El expresidente cuestionó al líder de La Libertad Avanza en medio de las renuncias de Guillermo Francos y Lisandro Catalán y dijo que se ve “obligado a hacer mi aporte y a expresar mis preocupaciones porque nos une el futuro del país”.

“La salida de un hombre con capacidad y equilibrio como Guillermo Francos, que para la ciudadanía representaba sensatez, para ser reemplazado por otro sin experiencia, no parece ser una buena noticia. Como le mencioné, existía la posibilidad de reemplazar a Francos por otra persona idónea de su equipo, con un perfil más técnico y mayor capacidad de conducción y coordinación de equipos, como Horacio Marín, actual presidente de YPF, que reúne todas las condiciones por su experiencia previa.”, consideró sobre el ahora exjefe de Gabinete.

“Como el presidente ha dicho públicamente, yo no he pedido ni pediré nada a título personal, pero me veo obligado a hacer mi aporte y a expresar mis preocupaciones porque nos une el futuro del país”, concluyó.