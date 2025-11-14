Calle Gutiérrez, una nueva obra clave para la conectividad en Malvinas Argentinas

El intendente Leonardo Nardini encabezó el recorrido e inauguración de la obra de pavimentación de la calle clave para vincular el barrio Villa de Mayo con las arterias Presidente Perón y Remedios de Escalada de San Martín.

Leonardo Nardini inauguró la pavimentación de la calle Gutiérrez en Villa de Mayo. Foto: Prensa

El intendente de Malvinas Argentinas, Leonardo Nardini, inauguró la pavimentación de la calle Gutiérrez en Villa de Mayo. Un paquete de cinco cuadras que se extiende desde las intersecciones con Remedios de Escalada de San Martín hasta la arteria principal Av. Pdte. Perón (ex Maipú). Vecinos y referentes barriales lo acompañaron en el recorrido que realizó desde Renacimiento hasta Pdte. Perón, donde se dispuso el tradicional corte de cinta.

Leonardo Nardini inauguró la pavimentación de la calle Gutiérrez en Villa de Mayo. Foto: Prensa

La intervención está destinada a mejorar la calidad de vida de los vecinos del barrio Villa de Mayo, garantizando la movilidad vehicular y peatonal, y revalorizando los espacios públicos para el disfrute de la comunidad. Además, mejora la conectividad entre las ciudades del distrito, al transformarse en una vía accesible para tomar una arteria principal, como es la Av. Pdte. Perón.

Se trata de un total de 7.910 metros cuadrados de pavimento y 160 metros de infraestructura hidráulica con cañería de hormigón, realizada íntegramente con recursos municipales desde la Secretaría de Obras Públicas y Planificación Urbana de la comuna.

Leonardo Nardini inauguró la pavimentación de la calle Gutiérrez en Villa de Mayo. Foto: Prensa

Nardini comentó su alegría por esta inauguración que da por terminada su ejecución: “Muy contento de poder inaugurar esta obra que era la única calle que nos quedaba sin concretar para conectar estas dos arterias importantísimas. Y sumado a que la gente ve que está el compromiso, la voluntad, la planificación, las ganas y la buena administración de haber cuidado los recursos y no tener déficit fiscal para poder planificar lo que viene”.

Leonardo Nardini inauguró la pavimentación de la calle Gutiérrez en Villa de Mayo. Foto: Prensa

Durante la recorrida, el intendente comunicó a los vecinos que con la finalización de esta obra se da paso a la próxima intervención sobre la calle Cochabamba, a pocas cuadras de allí, muy esperada por los vecinos, que celebraron la noticia con entusiasmo. “Hay un intendente y todo un equipo que se compromete y que no especula con una elección”, enfatizó.

Leonardo Nardini inauguró la pavimentación de la calle Gutiérrez en Villa de Mayo. Foto: Prensa

Finalmente, el jefe comunal destacó que la posibilidad de continuar con las obras públicas en todo el distrito se debe a una decisión y un compromiso político con la comunidad: “Con una buena administración de los recursos del municipio, con los impuestos que aportan los vecinos podemos seguir progresando, avanzando. Hay mucha gente que lo espera desde hace años, y hay muchos, quizás los más jóvenes, que están descreídos de la política y de los políticos. Bueno, acá pueden ver que le ponemos mucho esfuerzo, mucho corazón para poder cumplir, pero también para hacer realidades concretas”.