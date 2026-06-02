El intendente de Malvinas Argentinas Leonardo Nardini inauguró cinco nuevas cuadras en el barrio Rodríguez

Obra de pavimentación en un municipio del Conurbano. Foto: Prensa Malvinas Argentinas

El intendente de Malvinas Argentinas, Leonardo Nardini, encabezó el acto de inauguración de cinco nuevas cuadras de pavimento de hormigón en el barrio Rodríguez junto a la secretaria general Noe Correa. La traza vial funciona como un nexo estratégico entre las localidades de Grand Bourg y Tierras Altas y la habilitación de los más de 3000 metros cuadrados de calzada responde a un histórico reclamo por mejoras en lael tránsito de la zona.

Los trabajos viales contemplaron la intervención de las calles 9 de Marzo, América y Coronel Bogado en sus correspondientes intersecciones periféricas. La superficie total pavimentada alcanzó los 3.188 metros cuadrados de hormigón simple, mientras que las tareas complementaron una obra hidráulica subterránea que se ejecutó con anterioridad para optimizar el escurrimiento del agua pluvial.

Nardini inauguró cinco nuevas cuadras en el barrio Rodríguez. Foto: Prensa Malvinas Argentinas

El nuevo entramado de cemento conecta de forma directa con la pavimentación reciente de la calle Fray Luis Bolaños dentro del mismo radio geográfico. Las cuadrillas de la Subsecretaría de Servicios Públicos asumieron la mano de obra del proyecto y la planta hormigonera municipal proveyó los insumos materiales, de modo que el uso de recursos propios agilizó los tiempos de concreción de la carpeta asfáltica.

“Cuando inauguramos la primera etapa de Bolaños nos tocó hacerlo bajo una lluvia torrencial, y eso nos permitió mostrar el antes y el después de lo que genera un pavimento de hormigón con hidráulica. Hoy, con esta segunda etapa, favorecemos la accesibilidad y mejoramos la calidad de vida de los vecinos”, expresó Nardini.

La conducción política del municipio atribuyó la continuidad de las obras públicas al equilibrio financiero sostenido durante la última década de administración. Los funcionarios locales ponderaron el cuidado estricto de los fondos comunes frente a las dificultades presupuestarias de la provincia de Buenos Aires y priorizaron las demandas históricas que los vecinos elevaron a las mesas de atención barrial. “Más allá de lo difícil en lo económico y social, elegimos el camino de cuidar los fondos y sostener el equilibrio fiscal. Malvinas lo mantiene hace diez años y eso nos permite seguir adelante con la obra pública”, indicó el intendente.

Nardini inauguró cinco nuevas cuadras en el barrio Rodríguez. Foto: Prensa Malvinas Argentinas

Los residentes del barrio Rodríguez expresaron su conformidad con la finalización del trayecto de circulación continua que agilizará el tránsito vehicular de todos los días. El corredor pavimentado reduce de manera significativa los riesgos tradicionales de anegamientos vecinales por lluvias y las mejoras estructurales incrementan automáticamente el valor inmobiliario de los inmuebles linderos.

El planeamiento urbano del sector periférico facilitará el ingreso de los servicios públicos esenciales y de las unidades de transporte de pasajeros hacia los centros urbanos linderos. La Municipalidad de Malvinas Argentinas ratificó que la escucha activa de las problemáticas sociales determina el ordenamiento de las inversiones de capital en los barrios, por lo que el nuevo circuito vial consolidará un entorno residencial más seguro para la comunidad.