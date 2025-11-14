Hay quórum: Santilli se reunió con Alfredo Cornejo en Mendoza y respaldó las reformas del gobierno de Milei

El ministro del Interior visitó al gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, quien dio el visto bueno para la implementación de las reformas.

Ambos se reunieron con el objetivo de discutir las próximas reformas que implementará el gobierno de Milei. Foto: Prensa Gobierno de Mendoza

Diego Santilli se reunió con el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo. El ministro del Interior visitó la provincia en medio de la alianza con los mandatarios provinciales para la implementación de reformas que busca Javier Milei en la segunda mitad de su gobierno.

“Argentina las necesita”, expresó Cornejo posterior al encuentro, que se produjo en el marco de las rondas de reuniones con 20 gobernadores que Santilli activó desde antes de asumir como ministro del Interior para acercar posiciones rumbo a la aprobación del Presupuesto 2026 y las futuras reformas laboral, impositiva y del Código Penal.

En una conferencia de prensa conjunta en la sede gubernamental de Mendoza, Santilli remarcó que su tarea es “ayudar en todos los proyectos que los gobernadores empujen para el bien de sus provincias”, en el contexto de un país que “viene de una etapa de estabilización y ahora debe pasar ala de crecimiento, gracias al esfuerzo de los ciudadanos, las pymes, los gobernadores y todos los argentinos”.

Diego Santilli se reunió con Rogelio Frigerio. Foto: X @frigeriorogelio

“Para eso necesitamos reformas estructurales y también necesitamos un Presupuesto”, dijo. Sumado a eso, destacó que el acuerdo entre Argentina y Estados Unidos representa una oportunidad para provincias como Mendoza. “Nos abre mercados de exportación y es un paso enorme que tenemos que aprovechar”, sostuvo.

Por último, el ministro aludió al potencial de la minería al destacar que “Argentina podría exportar 12 o 13 veces más. Algo tenemos que mejorar, cuidando el medioambiente y trabajando de manera ordenada con gobernadores y el Congreso”.

Mientras tanto, Diego Santilli prepara su visita a hacia Neuquén este sábado 15 de noviembre para continuar la ronda de encuentros y se reunirá con el gobernador Rolando Figueroa.

De qué conversaron Santilli y Cornejo en Mendoza

Cornejo reveló que el diálogo con Santilli fue sobre “las oportunidades que se abren en materia de reformas estructurales”. En sintonía con la agenda de la gestión libertaria, agregó: “Argentina las necesita, y yo soy uno de los que las promueve”.

A su vez, el gobernador destacó el reciente acuerdo con Estados Unidos al considerar que todo entendimiento con países de “grandes consumidores de productos que Argentina tiene es beneficioso; si algo nos perjudica son las barreras que nos autoimponemos”.

También celebró la publicación en el Boletín Oficial en torno a la autorización del préstamo Fonplata por 75 millones de dólares para su provincia, gestionado por el Ministerio del Interior y destinado a obras vinculadas con agua potable. “Agradezco esta gestión a Santilli. Ese financiamiento es clave para proyectos que ya veníamos ejecutando”, dijo el gobernador mendocino.