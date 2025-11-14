Preocupación en el Gobierno bonaerense tras el acuerdo comercial de Argentina y EEUU: “Pega de lleno en la Provincia”

Augusto Costa, ministro de Producción de la provincia de Buenos Aires, consideró que el acuerdo entre Argentino y Estados Unidos “va a comprometer mucho la industria, el desarrollo tecnológico, la posibilidad de agregar más valor en el país”.

El gobierno bonaerense se mostró en contra del acuerdo comercial entre Argentina y EEUU. Foto: Noticias Argentinas

El gobierno de la provincia de Buenos Aires cuestionó el acuerdo comercial entre Argentina y Estados Unidos. Augusto Costa, ministro de Producción de Axel Kicillof, dijo que “pega de lleno en la Provincia” y enumeró los sectores que considera que se verán afectados por esta situación.

“Este acuerdo pega de lleno en la provincia de Buenos Aires. Se suma a la política de ajuste y de destrucción del empleo que venimos viendo. Es muy preocupante realmente”, dijo Costa en declaraciones radiales.

Augusto Costa

Según el ministro de Producción bonaerense, es parte la “estrategia ruinosa de subordinación y entrega de soberanía” que a su criterio viene desplegando el presidente Javier Milei. Sumado a eso, Costa dijo que el alineamiento “va a comprometer mucho la industria, el desarrollo tecnológico, la posibilidad de agregar más valor en el país”.

“Es la provincia que aporta el 50% de los bienes industriales de Argentina, este acuerdo pega de lleno, se suma a toda esta política de ajuste y destrucción de empleo y es muy preocupante”, señaló.

Santilli le respondió a Kicillof tras el pedido urgente de reunión: “Tomo nota”

Diego Santilli le respondió a Axel Kicillof y Carlos Bianco en sus redes sociales. El gobierno bonaerense había solicitado reunirse con el ministro del Interior de la Nación para reclamar la deuda de Nación con Provincia.

El actual funcionario del gobierno de Milei, quien juró como ministro del Interior este martes 11 de noviembre, se limitó a responder el pedido de reunión que realizó Kicillof.

“¡Dale Carli, gracias! Tomo nota", escribió Santilli en su cuenta de Twitter, acompañado del emoji de un pulgar levantado. Para muchas personas, el diminutivo, la breve respuesta y el hecho de haberlo expuesto en redes sociales se trató de una chicana implícita por parte del ministro del Interior.

El pedido de Kicillof fue para “reclamar los fondos que el gobierno nacional le quitó a los bonaerenses y retomar la ejecución de las 1000 obras que dejaron abandonadas”.