Causa ANDIS: Diego Spagnuolo prestará declaración indagatoria en Comodoro Py

El ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad fue llamado por el fiscal Franco Picardi para brindar testimonio en la causa por presuntas coimas en ANDIS.

Diego Spagnuolo. Foto: X @andiscapacidad

Este miércoles aparece como un día importante en la causa por las presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad. Diego Spagnuolo, ex titular de ANDIS, prestará declaración indagatoria ante el fiscal Franco Picardi.

La declaración del ex funcionario se acercará a las 13 a los tribunales de Comodoro Py.

Diego Spagnuolo. Foto: X @dspagnuolo_ok

Spagnuolo había sido llamado a indagatoria el viernes último por el fiscal Picardi, quien también convocó a Pablo Atchabahian; Miguel Ángel Calvete, Daniel María Garbellini, Eduardo Nelio González, Lorena Di Giorno, Roger Edgar Grant, Luciana Ferrari y Federico Maximiliano Santich, entre otros.

“ANDIS se constituyó como una agencia en la cual existió un esquema estructurado y sostenido de direccionamientos de contrataciones públicas y, en consecuencia, por las características, de defraudación al erario nacional, instrumentado mediante el uso del sistema informático SIIPFIS como herramienta de aparente transparencia”, agregó el fiscal.

Y sumó a la hora de llamar a Spagnuolo: “Frente a ese cuadro fáctico, construido en función de los elementos probatorios recopilados por la fiscalía a cargo de la investigación, considero reunido el grado de sospecha previsto en el art. 294 del Código Procesal Penal de la Nación para hacer lugar al pedido del acusador público y disponer el llamado a indagatoria”.

Agencia Nacional de Discapacidad. Foto: ANDIS

La causa se inició cuando salieron a la luz audios en los que supuestamente el ex titular de ANDIS aseguraba que existía un circuito de coimas alrededor de la compra de medicamentos para discapacitados, lo que derivó en su salida del cargo.

La investigación judicial se centra en las supuestas coimas que se pagaron en el marco de la compra de medicamentos para los adheridos al Programa Incluir Salud, destinado a personas que poseen pensiones no contributivas y tiene cobertura médica.

La defensa de Spagnuolo, encabezada por el abogado Mauricio D’Alessandro, aseguró en un escrito presentado la semana última que los audios no eran reales y que sospechaba de inteligencia artificial.