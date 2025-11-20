Cambia el transporte público: estas son las líneas de trenes que se renovarán y prometen mejorar el viaje de millones de personas

El Gobierno invertirá más de 300 millones de dólares para modernizar el transporte ferroviario del AMBA. Se sumarán 43 trenes diésel y 150 coches de pasajeros en líneas clave.

Trenes argentinos Foto: argentina.gob

El Gobierno Nacional anunció la compra de 43 trenes nuevos en el marco de la Emergencia Ferroviaria. Tiene como objetivo renovar parcialmente la flota de los vehículos en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

Este jueves 20 de noviembre, mediante el Boletín Oficial, se anunció la adquisición de 43 unidades Múltiples Diésel (DMU). La compra incluye 150 coches de pasajeros, que componen esas formaciones, junto con la provisión de insumos, consumibles y componentes necesarios para los primeros tres años de mantenimiento. Además de la documentación técnica y la puesta en marcha.

El comunicado oficial Foto: @TrenesArg

Las formaciones tendrán como destino renovar la flota de las siguientes líneas:

Roca.

Mitre.

Sarmiento.

San Martín.

Belgrano Sur.

El comunicado oficial asegura que se trata de la primera adquisición de trenes para el transporte de pasajeros desde 2015. La compra, valuada en más de 300 millones de dólares, reemplazará material rodante que, en algunos casos, llega a tener más de 50 años de antigüedad.

Los nuevos trenes 0 kilómetros garantizarán una mejora en el servicio de la que podrán disfrutar los pasajeros diarios: más frecuencia, menos tiempo de viaje, mejoras al momento del ascenso y descenso y menor consumo de combustible.

Tren. Foto: NA

La compra mencionada, se da en el marco de otras inversiones claves. 3 nuevas locomotoras diésel-eléctricas para la línea San Martín con sus respectivos repuestos fueron adquiridos por US$ 119 millones.

Según el comunicado del Gobierno, los nuevos trenes permitirán mejorar la seguridad operacional y la eficiencia en el transporte de pasajeros del AMBA.

“El objetivo central es modernizar la flota ferroviaria de servicios del AMBA mejorando la seguridad, confiabilidad y eficiencia del sistema de transporte de pasajeros”, explicaron desde la Secretaría de Transporte.