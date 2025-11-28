Andrés Watson supervisó obras de repavimentación de la calle Bernardo de Monteagudo en Florencio Varela

El intendente monitoreó el avance de las obras en la zona céntrica del distrito. Mirá el video en la nota.

Andrés Watson monitoreó el desarrollo en la segunda etapa de la reconstrucción de los asfaltos en la zona céntrica de Florencio Varela.

Acerca de los trabajos, el intendente explicó: “La primera fase comprendió la intervención en Bernardo de Monteagudo, desde Diagonal Granaderos de San Martín hasta José Mármol. En esta instancia, el hormigonado continuó sobre la misma arteria vehicular 225 metros hacia Gutiérrez”.

“Con financiamiento municipal, optimizamos el estado de la calle con el objetivo de asegurar su durabilidad y beneficiar a la población mediante un circuito vial con mejor transitabilidad”, subrayó el Mandatario Comunal.

Andrés Watson supervisó obras de repavimentación en Florencio Varela. Foto: Prensa

Claudio de Marco, vecino de la zona, pasaba por el lugar al salir de su empleo. “Felicité al Intendente por las obras que impulsó en el distrito, noté los progresos”, compartió.

La dueña de un almacén, Silvia Enríquez, aguardaba con emoción la finalización de las labores que “promovieron un mayor movimiento de gente y seguridad”.

Con un 40% de avance, las tareas incluyeron la colocación rampas, sumideros y sendas peatonales.

Estuvo el secretario de Obras, Servicios Públicos, Ambiente y Planificación Urbana, Diego Trejo.