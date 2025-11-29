Karina Milei desembarca en Mar del Plata para presidir un Congreso de La Libertad Avanza: cuál es el foco de discusión que tendrá el encuentro

La secretaria general de la Presidencia estará en la ciudad costera este domingo 30 de noviembre. Los detalles del encuentro partidario que buscará ordenar la interna de La Libertad Avanza en territorio bonaerense.

Karina Milei. Foto: NA.

Karina Milei prepara su desembarco en Mar del Plata con el objetivo de ordenar la interna libertaria bonaerense. La secretaria general de la Presidencia visitará la ciudad ubicada en la Costa Atlántica este domingo 30 de noviembre para presidir un Congreso de La Libertad Avanza.

El encuentro partidario buscará reunir a más de mil referentes libertarios en el Hotel Provincial de Mar del Plata y estará acompañada por su principal operador bonaerense, Sebastián Pareja. El objetivo primordial será brindar un gestó de ordenamiento interno ante dirigentes libertarios, discutir la dinámica partidaria y la coyuntura política entre los ejes primordiales.

Javier Milei en Tres de Febrero. Foto: REUTERS

En la organización, trabajan distintos dirigentes provinciales y se prevé la realización de paneles temáticos, entre ellos, uno a cargo del diputado electo Alejandro Carrancio, quien será anfitrión del encuentro. Si bien Guillermo Montenegro ingresó a la Legislatura dentro de las listas bonaerenses de La Libertad Avanza, el intendente de General Pueyrredón no participará del Congreso por tratarse de una actividad estrictamente partidaria.

El cónclave se llevará a cabo en medio de señales de distensión entre los dos principales espacios en disputa dentro de La Libertad Avanza bonaerense: el sector conducido por Pareja y Las Fuerzas del Cielo, alineadas con el asesor presidencial Santiago Caputo. Ambos grupos se muestran dispuestos a avanzar en un esquema de unidad en la Provincia con un objetivo común: disputar con mayor cohesión frente al gobernador Axel Kicillof.

Karina Milei. Foto: REUTERS

En ese marco, aún resta un intercambio clave entre Pareja y Agustín Romo, jefe del bloque libertario en la Legislatura bonaerense, para definir posiciones en la nueva composición parlamentaria. Los lugares que concentran mayor puja son la vicepresidencia de la Legislatura y la jefatura del bloque.

“Hace falta reordenar la situación, seguir alineados. No vamos a buscar venganza ni vamos a dejar a nadie afuera”, aseguran desde el núcleo cercano al armador que ya trabaja en el diseño de la futura estructura legislativa y en el rol que asumirán los referentes de Las Fuerzas del Cielo.