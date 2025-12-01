Facundo Tignanelli destacó la unidad del peronismo para la aprobación de la Ley de Presupuesto 2026 y la Ley Fiscal Impositiva

“Todo el Peronismo viene trabajando para lograr esa Ley que es tan necesaria para la Provincia”, dijo el presidente del bloque de Diputados Provinciales de Unión por la Patria.

Facundo Tignanelli, Pte Bloque de Diputados Provinciales de UP. Foto: parlamentario.com

El jefe del bloque de Diputados Provinciales de UP, Facundo Tignanelli, destacó la unidad del peronismo en la aprobación de la Ley de Presupuesto 2026 y la Ley Fiscal Impositiva, el miércoles pasado en la Cámara Baja provincial, y señaló la importancia de que se apruebe esta semana la Ley de Financiamiento ya que “es necesaria para poder cumplir con todas las obligaciones que la provincia tiene”.

En este sentido, Tignanelli recordó que “se aprobó la semana pasada Presupuesto y Fiscal Impositiva, y convocamos a un cuarto intermedio en esa misma sesión para poder tratar el endeudamiento, porque la oposición planteaba que había cosas con las que no estaban de acuerdo, y se abrió un periodo de negociación para eso y no conseguimos el quórum. Es decir, la oposición después del cuarto intermedio no volvió al recinto, por lo tanto se cayó la sesión y ahora volvimos a convocar para el día miércoles”.

Consultado por el llamado de Sergio Massa, explicó que “estábamos en el medio de tratar de lograr el quórum y en ese momento a Alexis (Guerrera) lo llama Sergio Massa y me pone al teléfono para ver primero cuál era el desarrollo que estaba teniendo la sesión, y por el otro lado para poder plantear ahí mismo la convocatoria para una nueva sesión. Podría haber sido el llamado de cualquier compañero o compañera con los que venimos trabajando, tanto Katopodis, Cascallares, Máximo, la propia Cristina. Todos los compañeros y compañeras del peronismo venimos trabajando para tratar de lograr esa ley que es tan necesaria para la provincia de Buenos Aires, sobre todo en este contexto”, sostuvo el jefe de bloque de diputados provinciales de UP.

A su vez, valoró el trabajo que viene haciendo el peronismo, y afirmó que de “todos los compañeros y compañeras que te mencioné podría haber sido el llamado, de cualquiera de ellos”, y agregó que “no veo problema en que haya diálogo con todos los sectores del peronismo para tratar de lograr las leyes que, como también lo dije en el recinto, no son leyes que son necesarias para (Axel) Kicillof o para el peronismo, son leyes que son necesarias para los bonaerenses. Es imperioso trabajar de la manera que lo venimos haciendo para tratar el miércoles de poder obtenerla”.

“La realidad es que estamos trabajando, como te decía antes, para que salga. Es una deuda que no fue generada por esta administración, sino que precisamente, también lo planteé en el recinto, quienes tendrían que sentarse a sesionar, a dar quórum y a poder debatir y tratar de prestar conformidad con los dos tercios para poder aprobarla, son quienes eran oficialismo en el momento en que se contrajo esta deuda, porque esta deuda la contrajo María Eugenia Vidal. Entonces, las expectativas que tenemos para el día miércoles son muchas en pos de todo lo que se viene trabajando y poder alcanzar los consensos. Como vos sabés, es una mayoría agravada de dos tercios de ambas cámaras la que se precisa, entonces necesariamente tenés que contar con la anuencia o el aval de la oposición para poder aprobar los artículos que tienen que ver con el endeudamiento”.

Por último, consultado sobre las reuniones que viene llevando adelante el ministro de Interior de la Nación, Diego Santilli, con gobernadores provinciales, Tignanelli remarcó que “la realidad es que no creo que sea una novedad ni una carta política nueva el trabajo que lleva adelante el ministro del Interior, sino que es una lógica en la que primero desde el presidente (Javier Milei) y el Ministerio de Economía asfixian a las provincias”, y dijo que “creo que es parte de un modelo económico en el cual no tiene ningún tipo ni de perspectiva federal ni de inclusión de los argentinos y las argentinas, y consideran que absolutamente todos los diputados y los senadores están en venta, en función de ahogar financieramente a la provincia de la cual provienen”.

El diputado provincial se refirió a los proyectos aprobados en la Cámara de Diputados y el Senado bonaerense. Foto: El Ágora Digital

“Es el modelo que plantean y también hay una especie de permanente castigo a aquellas provincias que no acompaña el electorado con el voto a las políticas que propone el gobierno nacional. Entonces, en ese sentido, ahora también hay una mirada para realizar desde una perspectiva más política, si querés, en el cual el gobierno salió de shopping, por decirlo de alguna manera, y más que poder sumar a su anuencia de diputados peronistas, lo ha podido hacer con varios del PRO, los que directamente los compró y los pasó a su bloque, con una fuerza política que, por lo menos en la provincia de Buenos Aires, había planteado una alianza electoral. Bueno, ahora directamente le está quitando absolutamente todos sus diputados”, concluyó Tignanelli.