Presupuesto 2027: qué adelantó el Gobierno sobre la inflación, el empleo y los impuestos para el año electoral

Luis Caputo Foto: Foto: Agencia NA / Claudio Fanchi

El Gobierno Nacional giró en las últimas horas un adelanto del Presupuesto 2027 a la Cámara de Diputados, donde contempla que en el año electoral habrá una reducción de la inflación, una recuperación del salario real y se mantendrá la estabilidad macroeconómica.

En un documento de 17 páginas, el ministro de Economía, Luis Caputo, cumplió con las disposiciones de mandar un adelanto del Presupuesto que luego presentará el Gobierno el 15 de septiembre, como lo establece la ley de Administración Financiera.

Qué adelantó el Gobierno sobre la inflación, el empleo y los impuestos para el año electoral. Foto: REUTERS

El oficialismo precisó que las proyecciones macroeconómicas para 2027-2029 contemplan “la continuidad del proceso de normalización y crecimiento de la economía argentina, en un contexto caracterizado por la consolidación de la estabilidad macroeconómica, la reducción de la inflación y la recuperación de los principales agregados de la demanda”.

El informe del Gobierno plantea un escenario muy optimista ya que sostiene que se “prevé una desaceleración significativa de la inflación, lo que contribuirá a fortalecer la recuperación de los salarios reales y del ingreso disponible en los hogares, a mejorar las condiciones para la toma de decisiones de consumo e inversión”.

PBI, recuperación del consumo privado y empleo

Precisó que “el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) para el ejercicio 2027 estará sustentado en una mejora de la inversión que redundará en mejores condiciones para el desarrollo de proyectos productivos, la recuperación del consumo privado y el sostenimiento de una contribución positiva del sector externo”.

Instituto Nacional de Estadística y Censos, INDEC. Foto: NA

Sobre la situación del empleo, el Gobierno señaló que “el mercado laboral continuaría exhibiendo una evolución favorable con una reducción de la tasa de desempleo, mientras que la generación de empleo acompañaría el crecimiento de la actividad económica”.

También estimó que la tasa de la pobreza “continuaría reduciéndose, al igual que la indigencia, que registraría una disminución gradual”.

Sobre los recursos impositivos, el Gobierno estimó que entre 2027 y 2029 habrá “un leve incremento real anual de los recursos durante el trienio, principalmente impulsado por la variación de la actividad y el incremento de las exportaciones”.

Sin embargo, aclaró que “durante el citado período se consolidará el objetivo de continuar devolviendo recursos al sector privado, mejorar la competitividad y sostener la apertura económica, que esta gestión inicialmente estableció como factor fundamental para la obtención de un sendero consistente de crecimiento económico”.