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Temperaturas y lluvias en Santa Cruz: los datos del tiempo hoy, 6 de junio de 2026

Hoy en Santa Cruz se espera una temperatura mínima de 1° y una máxima de 8°. Sin lluvias, el día se presentará parcialmente nuboso.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
Actualizado el 6 de junio de 2026 a las 03:30
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Puerto San Julián, Santa Cruz
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¿Cómo estará el tiempo hoy en Santa Cruz? Para este 6 de junio de 2026, se espera una temperatura máxima de que se sentirá con más fuerza a las 15h. El día se presentará parcialmente nuboso, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de para este 6 de junio de 2026.

Pronóstico para hoy en Santa Cruz

Mañana
Cubierto
Viento
Oeste 13 - 21 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
Viento
Oeste 13 - 24 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cielo despejado
Viento
Oeste 10 - 16 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Santa Cruz se espera una jornada con parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de .

Viento: 18 - 31 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 2°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buen abrigo, bufanda y guantes.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan de máxima. Para el Martes el termómetro rondará los .


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Santa Cruz.

Máxima: 8°
Mínima: 1°
Sensación Térmica: 1°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol09:36
Puesta del sol17:34
Horas de luz7h 58m
Fase lunarMenguante
Iluminación68%

Radar meteorológico – Santa Cruz

¿Cómo estará el tiempo hoy en Santa Cruz?

Para este 6 de junio de 2026, el pronóstico en Santa Cruz indica parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de .

¿A qué hora sale el sol hoy en Santa Cruz?

El sol sale hoy en Santa Cruz a las 09:36 y se pone a las 17:34, dando aproximadamente 7h 58m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Santa Cruz?

El índice UV máximo esperado para hoy en Santa Cruz es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Santa Cruz?

El pronóstico para hoy en Santa Cruz indica parcialmente nuboso con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Santa Cruz?

Para este 6 de junio de 2026, los vientos en Santa Cruz soplarán a una velocidad de 18 - 31 km/h.

Ubicación de Santa Cruz

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Norte 15 - 27 km/h 0% Nubes y claros
02:00 Norte 12 - 24 km/h 0% Parcialmente nuboso
03:00 Norte 10 - 19 km/h 0% Parcialmente nuboso
04:00 Noroeste 9 - 16 km/h 0% Parcialmente nuboso
05:00 Noroeste 9 - 15 km/h 0% Parcialmente nuboso
06:00 Oeste 12 - 19 km/h 0% Parcialmente nuboso
07:00 Oeste 14 - 23 km/h 0% Cubierto
08:00 Oeste 13 - 23 km/h 0% Cubierto
09:00 Oeste 13 - 21 km/h 0% Cubierto
10:00 Oeste 13 - 22 km/h 0% Parcialmente nuboso
11:00 Oeste 14 - 22 km/h 0% Soleado
12:00 Oeste 16 - 25 km/h 0% Soleado
13:00 Oeste 16 - 27 km/h 0% Soleado
14:00 Suroeste 18 - 30 km/h 0% Soleado
15:00 Oeste 17 - 31 km/h 0% Soleado
16:00 Oeste 14 - 28 km/h 0% Nubes y claros
17:00 Oeste 13 - 24 km/h 0% Nubes y claros
18:00 Oeste 12 - 22 km/h 0% Soleado
19:00 Oeste 10 - 19 km/h 0% Cielo despejado
20:00 Oeste 10 - 17 km/h 0% Cielo despejado
21:00 Oeste 10 - 16 km/h 0% Nubes y claros
22:00 Oeste 10 - 16 km/h 0% Cielo despejado
23:00 Oeste 8 - 16 km/h 0% Parcialmente nuboso
24:00 Oeste 7 - 13 km/h 0% Cubierto

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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Nicolás Varela
Nicolás Varela

Redactor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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