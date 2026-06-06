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Temperaturas y lluvias en Tierra del Fuego: los datos del tiempo hoy, 6 de junio de 2026

Hoy en Tierra del Fuego se espera una temperatura mínima de 2° y una máxima de 6°. Con una probabilidad de lluvia de 90% (4.2 mm), el día se presentará lluvia débil con cielo parcialmente nuboso.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
Actualizado el 6 de junio de 2026 a las 03:30
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Tierra del Fuego, la provincia más joven de Argentina.
Tierra del Fuego, la provincia más joven de Argentina. Foto: Unsplash.
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¿Cómo estará el tiempo hoy en Tierra del Fuego? Para este 6 de junio de 2026, se espera una temperatura máxima de que se sentirá con más fuerza a las 15h. El día se presentará lluvia débil con cielo parcialmente nuboso, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de para este 6 de junio de 2026.

Pronóstico para hoy en Tierra del Fuego

Mañana
Lluvia débil con cielo cubierto
Viento
Norte 7 - 19 km/h
Lluvia
50% 0.3 mm
Tarde
Cubierto
Viento
Suroeste 1 - 9 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
Viento
Norte 3 - 9 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Tierra del Fuego se espera una jornada con lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de .

Viento: 10 - 38 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 4.2 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 4°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buen abrigo, bufanda y guantes.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan de máxima. Para el Lunes el termómetro rondará los .


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Tierra del Fuego.

Máxima: 6°
Mínima: 2°
Sensación Térmica: 3°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol09:49
Puesta del sol17:14
Horas de luz7h 25m
Fase lunarMenguante
Iluminación68%

Radar meteorológico – Tierra del Fuego

¿Cómo estará el tiempo hoy en Tierra del Fuego?

Para este 6 de junio de 2026, el pronóstico en Tierra del Fuego indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de .

¿A qué hora sale el sol hoy en Tierra del Fuego?

El sol sale hoy en Tierra del Fuego a las 09:49 y se pone a las 17:14, dando aproximadamente 7h 25m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Tierra del Fuego?

El índice UV máximo esperado para hoy en Tierra del Fuego es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Tierra del Fuego?

El pronóstico para hoy en Tierra del Fuego indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 90% 4.2 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Tierra del Fuego?

Para este 6 de junio de 2026, los vientos en Tierra del Fuego soplarán a una velocidad de 10 - 38 km/h.

Ubicación de Tierra del Fuego

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Norte 9 - 38 km/h 0% Cubierto
02:00 Norte 8 - 36 km/h 0% Cubierto
03:00 Norte 8 - 33 km/h 0% Cubierto
04:00 Norte 8 - 30 km/h 0% Cubierto
05:00 Norte 9 - 30 km/h 0% Cubierto
06:00 Norte 10 - 29 km/h 0% Cubierto
07:00 Norte 9 - 29 km/h 0% Cubierto
08:00 Norte 7 - 25 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
09:00 Norte 7 - 19 km/h 50% 0.3 mm Lluvia débil con cielo cubierto
10:00 Norte 5 - 17 km/h 80% 0.4 mm Lluvia débil con cielo cubierto
11:00 Noroeste 5 - 13 km/h 90% 0.7 mm Lluvia débil con cielo cubierto
12:00 Noroeste 4 - 12 km/h 90% 0.8 mm Lluvia débil con cielo cubierto
13:00 Noroeste 2 - 10 km/h 70% 0.8 mm Lluvia débil con cielo cubierto
14:00 Noroeste 1 - 7 km/h 60% 0.5 mm Lluvia débil con cielo cubierto
15:00 Oeste 1 - 8 km/h 30% 0.3 mm Lluvia débil con cielo cubierto
16:00 Oeste 1 - 9 km/h 0% Cubierto
17:00 Suroeste 1 - 9 km/h 0% Cubierto
18:00 Oeste 1 - 8 km/h 0% Cubierto
19:00 Noroeste 1 - 6 km/h 30% 0.2 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
20:00 Norte 1 - 5 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
21:00 Norte 3 - 8 km/h 0% Parcialmente nuboso
22:00 Norte 3 - 9 km/h 0% Nubes y claros
23:00 Noroeste 4 - 11 km/h 0% Nubes y claros
24:00 Noroeste 5 - 13 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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Nicolás Varela
Nicolás Varela

Redactor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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