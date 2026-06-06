Temperaturas y lluvias en Tucumán: los datos del tiempo hoy, 6 de junio de 2026

Hoy en Tucumán se espera una jornada con lluvia débil con cielo cubierto. La temperatura mínima será de 17° y llegará a una máxima de 21°.

Viento: 8 - 19 km/h. Probabilidad de lluvia: 80% 1.6 mm.

Por la mañana, con una temperatura de 17°, lo ideal es un buzo liviano o una campera de media estación. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.

A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 17°.

Mañana se esperan 18° de máxima. Para el Lunes el termómetro rondará los 17°.

Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Tucumán.