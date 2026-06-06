Temperaturas y lluvias en Santiago del Estero: los datos del tiempo hoy, 6 de junio de 2026

¿Cómo estará el tiempo hoy en Santiago del Estero? Para este 6 de junio de 2026, se espera una temperatura máxima de 24° que se sentirá con más fuerza entre las 15h y las 17h. El día se presentará lluvia débil con cielo parcialmente nuboso, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de 17° para este 6 de junio de 2026.
Pronóstico para hoy en Santiago del Estero
Hoy en Santiago del Estero se espera una jornada con lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 17° y llegará a una máxima de 24°.
Viento: 9 - 17 km/h. Probabilidad de lluvia: 80% 5.1 mm.
Por la mañana, con una temperatura de 18°, lo ideal es un buzo liviano o una campera de media estación. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.
A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 20°.
Mañana se esperan 20° de máxima. Para el Lunes el termómetro rondará los 19°.
Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Santiago del Estero.
Datos astronómicos y lunares
|Salida del sol
|08:02
|Puesta del sol
|18:29
|Horas de luz
|10h 27m
|Fase lunar
|Menguante
|Iluminación
|68%
Radar meteorológico – Santiago del Estero
¿Cómo estará el tiempo hoy en Santiago del Estero?
Para este 6 de junio de 2026, el pronóstico en Santiago del Estero indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 17° y una máxima de 24°.
¿A qué hora sale el sol hoy en Santiago del Estero?
El sol sale hoy en Santiago del Estero a las 08:02 y se pone a las 18:29, dando aproximadamente 10h 27m de luz solar.
¿Cuál es el índice UV hoy en Santiago del Estero?
El índice UV máximo esperado para hoy en Santiago del Estero es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.
¿Va a llover hoy en Santiago del Estero?
El pronóstico para hoy en Santiago del Estero indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 80% 5.1 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.
¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Santiago del Estero?
Para este 6 de junio de 2026, los vientos en Santiago del Estero soplarán a una velocidad de 9 - 17 km/h.
Ubicación de Santiago del Estero
Pronóstico hora por hora
|Hora
|Temp.
|Sensa.
|Viento
|Precip.
|Condición
|01:00
|19°
|19°
|Sur 9 - 15 km/h
|40% 0.2 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
|02:00
|19°
|19°
|Sur 9 - 16 km/h
|40% 0.4 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
|03:00
|18°
|18°
|Sur 7 - 16 km/h
|50% 1.2 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
|04:00
|18°
|18°
|Sur 7 - 12 km/h
|40% 1.5 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
|05:00
|18°
|18°
|Sur 6 - 12 km/h
|30% 0.8 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
|06:00
|18°
|18°
|Sureste 6 - 10 km/h
|30% 0.1 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
|07:00
|18°
|18°
|Sureste 4 - 9 km/h
|0%
|Cubierto
|08:00
|18°
|18°
|Sur 5 - 8 km/h
|30% 0.2 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
|09:00
|18°
|18°
|Sur 5 - 9 km/h
|0%
|Cubierto
|10:00
|18°
|18°
|Sureste 4 - 12 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|11:00
|20°
|20°
|Este 3 - 13 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|12:00
|21°
|21°
|Noreste 2 - 11 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|13:00
|23°
|24°
|Norte 5 - 15 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|14:00
|23°
|24°
|Noreste 6 - 17 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|15:00
|24°
|25°
|Noreste 5 - 16 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|16:00
|24°
|25°
|Noreste 3 - 14 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|17:00
|24°
|25°
|Este 0 - 10 km/h
|0%
|Nubes y claros
|18:00
|23°
|23°
|Sur 0 - 5 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|19:00
|22°
|22°
|Sur 3 - 5 km/h
|0%
|Cubierto
|20:00
|21°
|21°
|Sur 7 - 13 km/h
|0%
|Cubierto
|21:00
|20°
|20°
|Sur 7 - 14 km/h
|0%
|Cubierto
|22:00
|20°
|20°
|Sur 8 - 14 km/h
|50% 0.2 mm
|Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
|23:00
|19°
|19°
|Sur 8 - 15 km/h
|60% 0.2 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
|24:00
|19°
|19°
|Sureste 8 - 15 km/h
|50% 0.3 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.
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