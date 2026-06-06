Temperaturas y lluvias en Santiago del Estero: los datos del tiempo hoy, 6 de junio de 2026

Hoy en Santiago del Estero se espera una jornada con lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 17° y llegará a una máxima de 24°.

Viento: 9 - 17 km/h. Probabilidad de lluvia: 80% 5.1 mm.

Por la mañana, con una temperatura de 18°, lo ideal es un buzo liviano o una campera de media estación. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.

A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 20°.

Mañana se esperan 20° de máxima. Para el Lunes el termómetro rondará los 19°.

Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Santiago del Estero.