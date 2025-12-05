Santilli y Adorni se reunieron con Sergio Ziliotto, gobernador de La Pampa: busca un nuevo apoyo para el Presupuesto 2026

El ministro del Interior se reunió con Sergio Ziliotto, gobernador peronista de La Pampa que le llevó sus reclamos.

Diego Santilli continúa sus reuniones con gobernadores para sumar apoyos al Presupuesto Nacional 2026 que enviará el Gobierno al Congreso en diciembre para tratarlo en sesiones extraordinarias. En este caso, el peronista Sergio Ziliotto de La Pampa fue el invitado a Casa Rosada, en un encuentro del que participó Manuel Adorni, jefe de Gabinete.

El presidente Javier Milei pidió explícitamente las reuniones con gobernadores para lograr el respaldo necesario al Proyecto de Ley del Presupuesto, pueden ceder ante algunos pedidos, pero manteniendo la premisa de no afectar el equilibrio fiscal.

Los reclamos de Ziliotto a Santilli

Este encuentro tiene un interés diferencial ya que Ziliotto es un gobernador peronista, la mayoría de los cuales el Gobierno decidió no convocar porque rechazaron la firma del Pacto de Mayo de julio del año pasado.

Por parte del gobernador de La Pampa, los reclamos se refieren a la coparticipación, la obra pública y la deuda previsional. La provincia denuncia la caída de las transferencias de Nación a las provincias y a los más de 2000 municipios del país que dependen de los recursos federales.

Además, La Pampa exige más de 400 mil millones de pesos por el desfinanciamiento de su caja jubilatoria por el recorte de aportes nacionales desde diciembre del 2023. Este problema está judicializado y escaló hasta la Corte Suprema.

En cuanto a la obra pública, la provincia defiende que debió ejecutar casi 90 mil millones de pesos para terminar proyectos que el Gobierno Nacional dejó inconcluso. Suma el reclamo por la falta de mantenimiento de rutas nacionales que pasan por La Pampa.

Las reuniones restantes de Santilli

Luego de concretar el encuentro con Ziliotto, al funcionario solo le queda reunirse con los gobernadores Maximiliano Pullaro (Santa Fe) y Claudio Poggi (San Luis).

Desde que asumió como ministro del Interior, el ex miembro del PRO ya se reunió con Martín Llaryora (Córdoba), Marcelo Orrego (San Juan), Ignacio Torres (Chubut), Gustavo Sáenz (Salta), Osvaldo Jaldo (Tucumán), Rolando Figueroa (Neuquén), Alfredo Cornejo (Mendoza), Carlos Sadir (Jujuy), Raúl Jalil (Catamarca), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Leandro Zdero (Chaco), Alberto Weretilneck (Rio Negro), Hugo Passalacqua (Misiones) y Gerardo Zamora (Santiago del Estero).

A seis días del inicio de sesiones extraordinarias, en Casa Rosada reina el optimismo de cara al tratamiento del Presupuesto 2026, que podría dotar al Gobierno de una previsión de gastos por primera vez desde la asunción de Milei.